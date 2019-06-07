天天吃好料》台中種籽手作空間 綠川畔熱門打卡景點

2019-06-07 09:23

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市中區綠川河岸是熱門打卡景點，「種籽手作空間」就隱身在綠川畔巷子裡的老房子，負責人黃美倩保留老屋的陳設，營造為結合輕食餐廳與手作教室的複合式空間，餐點不論是燉飯、義大利麵或溫沙拉，都講求食材原味、營養均衡。用餐之餘還能欣賞手作作品，有興趣者也可以動手做，讓身心靈都得到療癒。

黃美倩從小就喜歡美食及手作，大學唸食品相關科系，畢業後在連鎖餐飲體系工作10年，她發現市面上加工食品太多，因為想讓更多人吃得安心、健康，她結合自己的兩項興趣，1年多前在豐樂公園開設「種籽手作空間」，去年10月搬到綠川西街。

「種籽手作」的餐點走輕食路線，「月桂番茄燉牛肉」是人氣料理，黃美倩將牛腩與小農栽種的番茄燉煮2小時以上，客人可以選擇搭配燉飯或義大利麵，烹調過程還加入大量蔬菜，營養豐富。

「季節時蔬雞腿溫沙拉」是許多女性客人的最愛，炒過的青花菜、甜椒、菇類配上美生菜、雞腿排丁、水煮蛋，並附上烤麵包，除了醃製雞腿排及炒菇的時候使用調味料、香料以外，沙拉不再加上其他調味油，讓消費者嚐到食材本身的味道。

另外，「厚鬆餅」是黃美倩自己研究、調配麵糊比例，厚度達2.5至3公分，結合舒芙蕾及日式鬆餅的特點，口感偏向蛋糕，附上蜂蜜、水果、冰淇淋，是下午茶的最佳選擇。

除了烹飪，黃美倩還擅長花藝創作，她也邀請林偉老師進駐，教做纏繞畫、押花，兩人的作品成為「種籽手作」最好的布置，加上保留老屋原本的櫥櫃、木窗、磨石子地板等，氣氛舒適、溫馨，適合全家造訪，大人吃美食，小孩學手作，各自帶著滿滿的收穫回家。

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