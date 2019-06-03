注意！ 龍潭歸鄉文化節7至9日登場 龍潭大池周邊交管

2019-06-03 23:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局端午連續假期，在龍潭大池周邊舉辦「乙未客家戰役文化季─龍潭歸鄉文化節」系列活動，光是力拚市長盃龍舟賽的149隊選手逾3000人，更是活動重頭戲，預計將吸引數萬民眾湧入龍潭區；龍潭警分局結合協勤民力，在龍潭大池周邊道路進行3天的交通管制，以確保交通順暢。

「龍潭歸鄉文化節」系列活動，7日至9日晚上7點30分、8點30分和9點30分（8日為9點50分），在龍潭大池人工島的南天宮有光雕展演；8日在龍元路側主舞台安排3場次Hakka音樂會及晚會；8日、9日在神龍路側水上浮台有水上高樁─獅王爭霸賽暨創意客家獅上樁競賽； 神龍路及龍元路有在地農特產品展售會及美食文化園遊會；在地文化景點巡禮於龍元路側活動攤位現場報名、武德殿前廣場有端午粽情包粽競賽活動。

龍潭警分局擬定活動交管措施，行人徒步區管制時間從7日上午8點起至9日晚上12點止，管制路段：龍潭區神龍路（自龍元路至南龍路口），龍元路（神龍路至中豐路口）一律禁止車輛通行；同一時間實施車輛交管路段範圍：中正路、中豐路、大昌路、東龍路（大五叉），聖亭路、中豐路口，北龍路、神龍路、龍元路口（小五叉），龍元路、中豐路口，龍元路大池管理中心大門前，中豐路上林段（凌雲國中前），新龍路、金龍路口。

警方提醒民眾若開車來龍潭大池，可在新龍路、聖亭路、中豐路等路邊停車格位及龍華路第一停車場停車，主辦單位另規劃龍潭高中、凌雲國中等臨時停車場供民眾使用。另呼籲車主注意貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，若有任何需要警察的協助，會場舞台邊設有機動派出所，有需要民眾可前往洽詢。

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