高雄百工藝師專書出版 海線老手藝令人驚豔

2019-06-03 20:57

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市文化局以職人為主題，訪談海線漁村33位漁農工藝師，透過文字、攝影和插圖紀錄即將失傳的老手藝，集結成冊出版「熟手の慢工細活―高雄百工之海線&村落：漁農工藝師老手藝」一書。

「熟手の慢工細活」系列專書，規劃將大高雄藝師們的故事集結成冊，從山線開始，經海線前往內陸，去年首次出版山線百工老手藝一書，今年推出第二本專書，文化局代局長王文翠表示，今年專書以茄萣、梓官、小港、林園等海線漁村為走讀主軸，地點涵蓋7條溪流流域海口、9處小漁村及23處日常在地好景美店，安排在地作家彎繞於海線溪流間，踏查報導記錄33位漁農工藝師們在海岸溪河堅守信念，傳承祖先的智慧和技藝的故事，工藝師對土地和家人的深濃情感，彰顯在字裡行間，躍動於每個鮮明影像，讓讀者擁抱老工藝的溫暖和深情。

書中也繪製「百工總圖」，跨幅橫閱、拉展視野，縱覽剖析高雄百工海線工藝師的精彩人生。

在二仁溪出海口的茄萣白砂崙部落，王船師傅蘇國詳長談王船夢，廟宇彩繪師蘇榮仁描繪他的彩繪人生，「海伯仔」徐江海徐徐道來他的腦袋如何自然而然地生出糊紙王船的造型，郭常喜則以刀光劍影的打鐵人生為樂。

愛河流域的工藝類別更是五花八門，令人目不暇給。磨剪、染扣子、繡花鞋、禮服、西服、學生服、淑女內衣、蒸籠、榻榻米，從頭到腳、由內而外，無所不包，手藝、工藝無與倫比，有著老高雄人滿滿的青春回憶。

文化局表示，沿著高雄海岸線徐徐而行，大高雄地區最獨特、最令人驚豔的百工藝師們的技藝、故事，就是最美麗的人文風景，書中貼心整理並檢索23處私房好景美店，分享藝師最愛去處，歡迎各地民眾跟著書本來高雄體驗處處都有驚喜的海線工藝日常，「熟」書可至各連鎖書店及網路書店訂購。

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