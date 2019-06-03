中醫大新竹附醫癌症中心成立 中西醫整合11大照護團隊

2019-06-03 12:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院癌症中心成立，強調中西醫整治，整合11大照護團隊，希望建置癌症品質管理，透過健全的癌症預防篩檢和診療照護模式，讓癌症患者及家屬獲得優良品質的照護。

癌症中心主任鍾智淵表示，為了提供癌症病人友善的治療環境，癌症中心從門診看診、拿藥到注射化療都規劃在醫療大樓二樓癌症中心的門診化療室，一條龍式的服務讓癌症病人免於奔波，也尊重病人的權益與配合治療的隱密性，還備有可調式電動沙發椅，採光良好，向窗外眺望，即可直接欣賞到頭前溪的景色。

像是一名56歲的吳先生，今年3月在左腋下突然長出大約10公分的腫瘤，且有疼痛感，經化驗後診斷為淋巴腺癌，現在每兩個禮拜要到中醫大新竹附設醫院癌症中心進行化療， 一次門診化療時間約六小時，預計要打12劑，半年完成。歷經治療，吳先生目前情況穩定，腫瘤從10公分現在已經縮小到1公分左右。

鍾智淵說，癌症中心整合11大照護團隊。首先是中醫照護團隊召集人由主任醫師徐新政擔任，透過中西醫整合照護，若當化療的患者出現食慾不佳、疲倦、水腫等不適症狀時，可以採中醫來進行調理。其他還有血液淋巴癌、婦科癌、泌尿科癌、肝癌、胃癌、乳癌、食道癌、肺癌、頭頸癌、大腸直腸癌等照護團隊。除可提供病人和家屬諮詢及衛教服務，並將建構完整的癌症整合醫療照護團隊。

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