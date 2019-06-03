編織兒時記憶 聖約翰科大學子獲金點新秀設計獎

2019-06-03 11:54

〔記者陳心瑜／新北報導〕聖約翰科技大學創意設計系學生張婉柔，以幼時和阿公阿嬤相處的點滴為發想，設計「鳳影」及「蝶花」兩件金工作品，典藏兒時回憶，更獲得今年新一代設計展「金點新秀設計獎」入圍肯定。

張婉柔說，小時候在古厝看到很漂亮的雕花，問阿公：「那是什麼？」阿公笑著回答那是鳳凰，更說雖然沒有人看過鳳凰，但說不定牠就躲在花草、樹叢之間，張婉柔的作品以葉子、花朵、藤蔓和翅膀等元素，勾勒出鳳凰的身影，呈現鳥兒從花葉間展翅飛越的景象。

張婉柔分享另一件作品「蝶花」設計的理念，有次阿公阿嬤牽著她走在山間小徑，祖孫看著花叢間飛舞的蝴蝶，講述鄉間故事。張婉柔以交錯彎曲的線條，呈現她和阿公阿嬤牽手、交談的意象，而有如愛心般面對面的頭端，象徵濃烈的親情和溫馨交談。

張婉柔更說，記憶會因時間逐漸淡忘，因此將記憶編織成可佩戴在身上的配件，永久留存。

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