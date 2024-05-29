BBC女主播勸客機上乘客不要吃花生 竟全家被趕下飛機

SunExpress航空公司的機長將BBC氣象主播一家人趕下飛機。示意圖（法新社）

2024/05/29 07:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕BBC天氣預報節目主播喬吉·帕爾默 （Georgie Palmer）週二與家人搭機要去度假，飛機起飛前，她因女兒對花生過敏，勸周遭乘客不要食用，此舉引發機長不滿，雙方起爭執，最後帕爾默全家被趕下飛機。

綜合外媒報導，在BBC任職20多年的49歲帕爾默，偕同丈夫、12 歲女兒羅西 和 14 歲的安妮，準備搭機出國旅遊。帕爾默登機後，要求機長對全機乘客發佈不要吃花生的標準公告，甚至不要打開花生的包裝，因為小女兒羅西對花生過敏，嚴重時可能導致死亡。但這項請求遭機長拒絕。

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帕爾默仍不放棄，轉而請乘客勿食花生，乘客們也都願意配合。但機長看到帕默爾與乘客交談，怒不可抑，雙方發生口角衝突，機長下達逐客令，勒令帕爾默一家人在飛機起飛前，從倫敦蓋威克機場飛往土耳其達拉曼的 SunExpress 航班下飛機。

帕爾默一家人被迫額外花費 5000 英鎊預訂額外的航班、機場酒店和其他費用，但隔天，搭乘另一家航空公司的班機，帕爾默提出相同要求，機長和乘客都樂於配合。

SunExpress 的發言人表示，航空公司的官網規定，「乘客必須提前 48 小時通知我們因健康狀況而需要的任何特殊護理，但在本次事件中，我們沒有收到乘客的此類通知」。

發言人指出，「我們不會發佈此類公告，因為與許多其他航空公司一樣，我們無法保證航班上無過敏原的環境，也無法阻止其他乘客攜帶含有過敏原的食品登機」，由於該乘客堅持要求機上其他人不要食用堅果，甚至對機組員作勢攻擊，機長決定，如果這家人不乘坐SunExpress的航班，那將是最安全的。

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