跟爸爸一起賞鳥 高中生分享10年「鳥故事」、精彩照片

2019-06-02 13:38

［記者張存薇／台東報導］台東高中畢業生許宸愛鳥、賞鳥10年，在立委劉櫂豪「愛台東夢想資助計畫」贊助下，攝影展今天在台東誠品書店開展，呈現他賞鳥10年的故事點滴，也透過鳥喙被魚鉤勾住、羽毛被油污染黑等真實畫面，傳遞愛護生態的初衷。

18歲的許宸在假日時總是跟著爸爸跑遍全台灣觀察鳥，對鳥類習性、生態暸若指掌，劉櫂豪贊助經費讓他一圓開攝影展夢，也感謝他用年輕生命點燃世俗成人重新面對生命的熱情，東中校長蔡美瑤也說，許宸很有自己的想法，也即將到台南大學就讀生態相關科系，持續往自己的夢想之路邁進。

許宸說，希望透過一張張照片，分享賞鳥10年的故事，也是送給自己18歲的禮物。這次的攝影展分為5個主題，第1區是在蘭嶼拍攝的家燕，曾獲得2014年「國家地理頻道」全球攝影大賽青少年組佳作。第2區呈現自己滿意的照片，包括在香爐前捕捉到烏頭翁的畫面，讓人感受到虔誠之心。

第3、4區分別用真實的魚線魚鉤、鳥網等，甚至是海邊撿到的垃圾，展現鳥類環境遭破壞的憂心，第5區則為小時候以傻瓜相機搭配望遠鏡拍出的照片，2013年在三仙台記錄到台灣第1筆黑玄燕鷗紀錄等難得經驗分享。這場攝影展即日起至30日在台東誠品書店二樓展出。

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