澳洲紫水雞台灣「處女秀」！ 宜蘭農路一夕成賞鳥勝地

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「澳洲紫水雞」本月初現身宜蘭礁溪鄉塭底地區，由於是台灣首度有觀察紀錄，消息傳開後，每天吸引數十至近百名鳥友搶拍，空前盛況連吳姓地主都稱「30年來首次這麼熱鬧」，鳥友笑說，紫水雞是台灣首見，再遠都要來拍！
擁黑背、藍羽、紅色鳥喙的澳洲紫水雞，屬於秧雞科，雖非瀕危鳥種，但在塭底一帶現身，則是台灣「處女秀」。
本月初有鳥友在廢棄魚塭發現紫水雞身影，消息迅速傳遍，從月初至今，每天早上至少有十多部車聚集在礁溪鄉大塭路一帶，若逢假日，至少湧入近百人到場搶拍。
紫水雞以蘆葦嫩心為食，由於驚覺性高，平時多躲藏在蘆葦叢內，每次僅現身約5至10分鐘，有鳥友等候多日，還沒機會看到。
資深鳥友、台灣省野鳥協會前理事長呂宏昌解釋，全球紫水雞約有十多種，從台灣觀察到的羽色特徵來看，應是新幾內亞亞種；不過，台灣、澳洲距離至少5000多公里，鮮少有秧雞科可飛行這麼遠的距離。
呂宏昌說，有鳥友懷疑是民間飼養飛出來的「逸鳥」，但從牠警覺性高、怕人的習性，與逸鳥不同，究竟為何現身塭底，仍需交由鳥會專家判定。
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台灣首度觀察到的澳洲紫水雞現蹤宜蘭廢棄魚塭。（鳥友呂宏昌提供）
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台灣首度觀察到的澳洲紫水雞現蹤宜蘭廢棄魚塭，近兩周每天吸引數十組鳥友前往搶拍。（記者張議晨攝）
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台灣首度觀察到的澳洲紫水雞現蹤宜蘭廢棄魚塭，近兩周每天吸引數十組鳥友前往搶拍。（記者張議晨攝）
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