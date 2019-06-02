波蘭表演「雨夜花」… 希望讓更多人認識台灣

2019-06-02 11:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕「這是我們第一次横跨歐洲演出，我們很希望可以藉此增加台灣的曝光度，讓更多人認識台灣！」台中米可吉他樂團獲邀在近日至波蘭音樂節演出，團長趙柏群今（2）日表示，將演奏「桃花過渡」、「雨夜花」及「高山青」，讓世界認識台灣。

趙柏群表示，波蘭小鎮契頌奇1998年起舉辦國際吉他音樂比賽藝術節，各國表演者都慕名而至，並透過國際賽事與聯合展演，呈現豐富多元的音樂類型、比賽及大師課程，他原是帶學生參加比賽，沒想到獲邀表演，11日與日本新堀吉他室內樂團一起演出。

趙柏群說，這次活動的主辦者Cezary Strokosz，在接受波蘭當地電視台訪問時，也特別提到台灣米可吉他室內樂團。他強調，音樂是世界共通的語言，也是台灣最棒的軟實力，能夠登上國際媒體版面，對米可吉他來說是最大的肯定，也是台灣人的驕傲。

台語是最美麗的語言，最能表現台灣特色，所以特別挑選「桃花過渡」及「雨夜花」；而原住民也是台灣重要文化，將以氣勢磅礡方式演奏「高山青」，帶大家看見台灣的山川壯麗，並呈現古典吉他的特色，也希望透過具有台灣意象的歌曲，讓世界認識台灣。

吉他藝術季另一重點，就是國際吉他大賽，米可吉他有18人參賽，為了能在國際嶄露頭角，學員都加緊練習。團員江芷涵說，對手較年長，讓他很緊張，只能靠著勤練，希望能發揮水準；團員林翔毅表示，為了到波蘭比賽，以前一周一次的練習，最近是幾乎天天報到；團員陸美心則說，從一開始不知道怎麼準備比賽，到後來靠著老師指導精進自己的技術，非常期待到漂亮的音樂廳做表演。

趙柏群強調，古典吉他能夠表現音樂的纖柔細膩，也能呈現空間的氣勢磅礡，獨創的新古典吉他能夠帶給觀眾耳目一新的感受，前幾年米可吉他在日本、中國、新加坡等地巡演，今年首度横跨歐洲，也希望音樂快樂的種子可以散播到世界各地。

米可吉他樂團2015年開始在亞洲巡演，近日將首度橫跨歐洲，至波蘭音樂節擔任演出嘉賓。（圖米可吉他樂團提供）

波蘭契頌奇國際吉他藝術節主辦者Cezary Strokosz，在接受波蘭當地電視台訪問時，也特別提到台灣米可吉他室內樂團。（圖米可吉他樂團提供）

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