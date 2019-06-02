我節電、我驕傲！少用1度電獲84元獎勵金省下1個便當錢

2019-06-02 12:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕百萬人口的彰化縣共88萬戶用電戶，進入夏天冷氣空調用電的高峰期，台電彰化區營業處建議用電戶，趕快參加今年「我節電、我驕傲」的節電獎勵活動，用戶每省下1度電就至少可以拿到台電回饋在電價的84元獎勵金，省越多賺越多，心動不如馬上行動。

台電彰化區營業處表示，台電為了鼓勵民眾節約用電，獎勵活動1整年都有，民眾可以上台電官網自行登錄，或撥打電話「1911」由人工代為登錄，從加入活動當天開始計算（不回溯以往），當期電價比去年電價減少1度到52度間，獲得84元獎勵金，減少53度以上獎勵金再拉高。

彰化區營業處指出，電價2個月為1期，1期省下84元電費，等於就省下1個便當錢，1年6期省下504元電費，減少用電減更多省更多。

今年節電活動台電打出的主題是「我節電、我驕傲」，台電從人的角度出發，希望透過獎勵制度，讓節電變成能讓每個人感到驕傲的生活方式與態度，灌輸「省下幾度，就是我們的生活態度。」

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