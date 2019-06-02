從抗拒上學到「斜槓」少年 南華高中陳昱嘉獲市長獎表揚

2019-06-02 12:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今年自南華高中資料處理科畢業的陳昱嘉，不但曾當選「國際人權大使代表者」，還曾拿下微電影比賽佳作，「斜槓」好表現讓他獲得今年市長獎表揚。陳昱嘉靦腆笑稱自己是「意外拿獎」，面對即將來臨的暑假，他沒有特別規劃，但會持續閱讀跟電腦相關的書籍，替進入大學做準備。

2018學年度畢業生市長獎頒獎典禮上午在大安高工舉行，市長柯文哲勉勵同學，「You are what you do」 ，意思是你的所做所為合起來變成你，所以他鼓勵大家勇敢的去做自己。而「Be yourself」是他在明尼蘇達大學外科部當研究員時的一個體悟，因為人活在世界上，總是很難讓每一個人都滿意，不見得活在世界上要按照別人的期望去做，所以做自己就可以了。

他最後提到，「accept yourself」是最困難的，以自己為例，留在台大當醫生，好像學術地位高一點、名聲好一點，可是薪水差很多，如果去外面開業，好像錢賺多一點，但是後來發現，你不可能兩樣都拿到，不過這才是真實的人生。

南華高中畢業生陳昱嘉在高中三年考取包含會計、打字等多張證照，並當選「國際人權大使代表者」，當時和來自其他國家的代表一起討論各國的人權問題，印象最深是印度種姓制度，造成社會資源分配不公，從而了解各國的社會狀況。

因為學校鼓勵把所學用不同的方式呈現，陳昱嘉和同學合拍微電影，是個有關愛情和嫉妒的故事，獲得今年「i-Vogue國際設計暨藝術大使」佳作。

多元成就讓陳昱嘉今年順利以繁星進入台灣科技大學資訊管理系，很難想像他曾一度抗拒上學。

陪同出席領獎的陳爸爸透露，昱嘉在讀書過程中，因為沒辦法接受正規體制那種「朝九晚五」的生活，在體制內很容易被排斥，因此他就陪著昱嘉一起討論、一起考慮應該怎樣去調整，選擇進入上課時數比較短的南華高中，也是讓昱嘉有更多時間做其他學習，當設定目標後，就是給予充分支援。

對於兒子拿市長獎，陳爸爸笑說心情很驚訝，因為自己沒有拿過市長獎，感覺很困難，但很感恩兒子在學習過程中遇到好的老師，會不斷鼓勵他，也因為現在有多元入學，讓小孩有不同管道進入理想學校，是社會進步的受益者。

陳昱嘉因雙親都從事金融相關行業，考慮到未來在投資方面也都會運用到大數據、人工智慧等相關技術，未來預計往商科發展。

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