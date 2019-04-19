超帶種！萊卡微電影紀念六四 暗諷中國土匪殘殺人民

2019-04-19 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕2019年是中國1989年六四天安門事件30週年，德國相機大廠「萊卡」（Leica）特別拍攝為電影以資紀念，影片將中國官方隱喻為土匪，中國人民猶如穆斯林被當成異教徒屠殺，中國網友對此直呼「太精彩」！

萊卡微電影片頭出現6個分鏡，分別是土匪、穆斯林、雪地中的狼、逃難中的人民、拿著槍走在戰火中的士兵，以及1名拿著長鏡頭準備捕捉畫面的攝影師，接著開宗明義提到，上述鏡頭與「1989年，北京」有關。

片中顯示，幾名中共軍官突襲式搜查天安門廣場旁的旅館，1名外國黑人攝影師對著白人攝影師說：「外頭真是他媽的瘋了，我得走了，他們在這建築物內」，白人攝影師拿著相機對著窗外，似乎不敢相信夥伴要離開了，因此回問：「你說什麼？」黑人攝影師回答：「老兄，我有孩子的。」

白人攝影師此時邊罵「幹」邊走出房間，正巧遇見來執行搜索任務的中共軍官，立刻被要求出示證件，他不斷用英文說，「我是飯店的旅客」、「我不會說中文」，但他的房間依舊被軍官砸得稀巴爛，最後他獲得許可離開，卻又被發現拿著相機欲拍攝外頭的景象，他將軍官鎖在房門外，用相機朝著天安門廣場拍下著名的「坦克人」照片。

微電影暗喻中國是土匪 控訴迫害穆斯林

在白人攝影師遭盤查、躲避軍官的過程中，微電影穿插土匪為難生態攝影師的畫面，還放入戰地攝影師紀錄穆斯林遭槍殺的片段，以此手法暗喻中國如同土匪般妨礙新聞採訪，還在近年內迫害境內穆斯林，片尾以字幕呈現「這部微電影獻給那些致力於讓我們『看到』的人。」

不少台灣網友欣賞萊卡公司賭上一切挑戰中國的大膽作風，相繼留言大讚，「完惹要被封殺了」、「為什麼萊卡要學赤燭」、「整個微電影就是在嗆獨裁政權的，弄這個不意外，但滿有種的」、「運鏡不錯，拍得真好」、「大彩蛋時代！」、「幹，玻璃價格又要飆漲了XD」。

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