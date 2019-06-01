醫病》婦咳喘手酸就醫…左心室竟「像海棉」 嚴重心衰竭

2019-06-01 21:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕67歲吳姓退休老師不知道自己罹患先天性罕見心臟病，左心室如海棉空洞化，造成重度心衰竭、心律不整、心臟肥厚，有猝死風險，出現咳喘，無法平躺，還以為是空污問題，直到今年3月抱孫子有「媽媽手」就醫，被發現心臟病導致肺積水，施打利尿劑後，近乎休克，轉診至中榮開胸手術救命。

台中榮總心臟外科醫師吳詠斯指出，吳婦罹患罕病「左心室致密化不全」，左心室心肌病變如海棉出現一個個空洞，導致心律不整、重度主動脈瓣逆流、升主動脈擴大、二尖瓣逆流，造成心臟肥大有8.6公分（正常約5公分）收縮功能只剩一半，已經嚴重心衰竭。

吳婦說，今年初感冒後嚴重乾咳，平躺床上就喘到不行，只能側睡，以為是白天到小學當導護媽媽指揮交通的空污引起咳喘，從未想到過是心臟病，直到手痠就醫才被發現已經嚴重肺積水、心跳140下，常規治瘉注射利尿劑脫水，竟然近乎休克，被轉送到中榮急診。

吳詠斯為吳婦進行四合一開胸手術，置換主動脈瓣、修補二尖瓣、縮小升主動脈並針對心律不整做電燒手術改善，手術逾10小時，術後恢復良好，現在能輕鬆完成散步、騎腳踏車等輕度運動，後來發現吳婦胞妹、胞兄也罹患該罕病。

另名58歲黃姓婦人在5年前出現緊張、焦慮、胸痛，發現罹患二尖瓣膜脫垂導致逆流，服藥治療，後來病情加重得手術，醫師建議心導管方式修補二尖瓣，但費用上百萬，後來到中榮尋求第二意見，去年底接受傳統開胸手術修補二尖瓣手術，手術健保給付，術後配合醫囑運動、做心肺復健及控制飲食，復原良好，今年3月重回工作崗位。

台中榮總心臟血管中心副主任魏皓智指出，不少民眾因二尖瓣較高有脫垂問題，可能出現二尖瓣脫垂症候群，包括胸悶、焦慮、胸刺痛、睡不好，必須定期追蹤，如果因老化等問題出現二尖瓣逆流，要評估服藥治療，以免惡化變心臟衰竭。

魏皓智也說，目前心導管方式修補二尖瓣脫垂是使用瓣膜夾，無法徹底解決脫垂問題，但透過傳統開刀修補，植入二尖瓣腱索，再固定二尖瓣環，能妥善修補且不用終生服抗凝血劑，而且現在技術進步，僅3％到5％的併發症，提醒開胸手術安全，醫病可討論，不須一味抗拒。

台中榮總今天舉辦心臟血管外科病友會，由主治醫師教認識心肌梗塞與術後保養，並以簡易方式介紹心臟血管疾病讓病友清楚認知，及教大家在家簡單活動或運動、並請營養師為大家說明有心臟血管疾病患者怎麼吃才能吃出健康，魏皓智提醒，心臟血管手術病人治療是通過手術的破壞再建設的過程，度過手術過程及術後恢復期，最重要的就是出院後要面對長期自我監測血壓、體重、心跳、水分、戒菸、運動等照顧，要注重日常保健、門診追蹤與用藥。

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