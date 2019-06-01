醫病》婦咳喘手酸就醫…左心室竟「像海棉」 嚴重心衰竭

〔記者蔡淑媛／台中報導〕67歲吳姓退休老師不知道自己罹患先天性罕見心臟病，左心室如海棉空洞化，造成重度心衰竭、心律不整、心臟肥厚，有猝死風險，出現咳喘，無法平躺，還以為是空污問題，直到今年3月抱孫子有「媽媽手」就醫，被發現心臟病導致肺積水，施打利尿劑後，近乎休克，轉診至中榮開胸手術救命。
台中榮總心臟外科醫師吳詠斯指出，吳婦罹患罕病「左心室致密化不全」，左心室心肌病變如海棉出現一個個空洞，導致心律不整、重度主動脈瓣逆流、升主動脈擴大、二尖瓣逆流，造成心臟肥大有8.6公分（正常約5公分）收縮功能只剩一半，已經嚴重心衰竭。
吳婦說，今年初感冒後嚴重乾咳，平躺床上就喘到不行，只能側睡，以為是白天到小學當導護媽媽指揮交通的空污引起咳喘，從未想到過是心臟病，直到手痠就醫才被發現已經嚴重肺積水、心跳140下，常規治瘉注射利尿劑脫水，竟然近乎休克，被轉送到中榮急診。
吳詠斯為吳婦進行四合一開胸手術，置換主動脈瓣、修補二尖瓣、縮小升主動脈並針對心律不整做電燒手術改善，手術逾10小時，術後恢復良好，現在能輕鬆完成散步、騎腳踏車等輕度運動，後來發現吳婦胞妹、胞兄也罹患該罕病。
另名58歲黃姓婦人在5年前出現緊張、焦慮、胸痛，發現罹患二尖瓣膜脫垂導致逆流，服藥治療，後來病情加重得手術，醫師建議心導管方式修補二尖瓣，但費用上百萬，後來到中榮尋求第二意見，去年底接受傳統開胸手術修補二尖瓣手術，手術健保給付，術後配合醫囑運動、做心肺復健及控制飲食，復原良好，今年3月重回工作崗位。
台中榮總心臟血管中心副主任魏皓智指出，不少民眾因二尖瓣較高有脫垂問題，可能出現二尖瓣脫垂症候群，包括胸悶、焦慮、胸刺痛、睡不好，必須定期追蹤，如果因老化等問題出現二尖瓣逆流，要評估服藥治療，以免惡化變心臟衰竭。
魏皓智也說，目前心導管方式修補二尖瓣脫垂是使用瓣膜夾，無法徹底解決脫垂問題，但透過傳統開刀修補，植入二尖瓣腱索，再固定二尖瓣環，能妥善修補且不用終生服抗凝血劑，而且現在技術進步，僅3％到5％的併發症，提醒開胸手術安全，醫病可討論，不須一味抗拒。
台中榮總今天舉辦心臟血管外科病友會，由主治醫師教認識心肌梗塞與術後保養，並以簡易方式介紹心臟血管疾病讓病友清楚認知，及教大家在家簡單活動或運動、並請營養師為大家說明有心臟血管疾病患者怎麼吃才能吃出健康，魏皓智提醒，心臟血管手術病人治療是通過手術的破壞再建設的過程，度過手術過程及術後恢復期，最重要的就是出院後要面對長期自我監測血壓、體重、心跳、水分、戒菸、運動等照顧，要注重日常保健、門診追蹤與用藥。
-
醫師吳詠斯與罹患嚴重心臟的吳婦呼籲民眾護心之道就是不要輕忽咳、喘及胸悶症狀。（記者蔡淑媛攝）
-
醫師吳詠斯指出，吳婦罹患心臟罕病，有重度的主動脈瓣逆流等造成嚴重心衰竭。（記者蔡淑媛攝）
-
醫師魏皓智與黃婦提醒二尖瓣膜脫垂是常見疾病，必須定期追蹤。（記者蔡淑媛攝）
-
醫師魏皓智提醒二尖瓣膜脫垂是常見問題，必須定期追蹤，如果發現有中重度的瓣膜逆流要服藥治療，預防心衰竭。（記者蔡淑媛攝）
-
黃小姐在開胸做二尖瓣膜修補術後，配合醫囑做心肺運動，復原良好。（記者蔡淑媛攝）
-
台中榮總今天舉辦心臟血管外科病友會，教病友認識心臟病及術後保養。（記者蔡淑媛攝）