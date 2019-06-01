知本光電開發案部落公投 贊成票過關

2019-06-01 12:53

反對派怒罵土地被竊佔 要提告訴

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府招商，計畫在知本海邊設161公頃的太陽能光電開發案，引發破壞環保生態疑慮，在地卑南族卡大地布部落今天中午舉行部落諮商同意權投票，贊成、反對開發案票數拉鋸纏鬥，贊成票最終領先14票過關，反對派氣得大駡土地被竊占，將向縣府提告。

161公頃土地位於知本健康段，是卡大地布部落傳統領域，根據原住民族基本法，必須取得部落同意，才能執行開發案，雖然不是全國第一個尋求部落諮商同意的開發䅁，但是廠商預計投資金額高達80億至100億元，是全國目前行使諮商同意最大開發案，深受各界關注。

開發廠商盛力能源執行董事胡根地提出回饋部落土地擴大至10公頃、提撥2000萬元給部落、每年至少投入300萬元給部落公益活動、提供在地就業機會等承諾。

不過族人紛紛發言反對，憂心破壞生態，也質疑縣府違反程序正義、廠商應該和地方談、不應先和縣府簽約。

中午11時投票、12時開票，一開始先開「委託投票」部分，只要是反對光電案的票數現場立刻響起掌聲，不過贊成光電案票數佔上風，氣氛也越來越凝重。家長及指定代表投票部分，反對派領先，現場士氣大振，但正反票數持續拉鋸，贊成票數持續領先，但差距縮短至個位數，十分緊繃，隨後贊成票數持續增加，最後贊成187票、反對173票、廢票1票。

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