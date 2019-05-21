知本光電案6/1投票 部落氛圍詭譎

2019-05-21 17:31

［記者陳賢義／台東報導］台東縣政府規劃在知本捷地爾、知本濕地建置光電，且開發案年前完成投標，台東市公所日前寄發公函，通知6月1日將舉行投票，結果攸關建置案能否通過，在地卑南族卡大地布族人循原基法第21條行使部落諮商同意權，儘管部落會議早已達成共識「不同意」，但仍有部分族人意見相左，透過各自管道陳述，結果一翻兩瞪眼，詭譎氛圍引心慌。

縣府未事先告知部落即逕自規劃光電建置案，曝光後引發卡大地布族人怒聲，控訴漠視原基法的精神及部落權益，甚至北上行政院聲討，堅決捍衛傳統領域，立委高金素梅聲援質詢，原民會強調尊重部落決議。

有族人表示，知本光電案從一開始就不尊重部落及不重視部落權益，從計畫規劃開始，1年多的時間，未與部落諮商及未徵詢族人意見，僅辦理一場說明會，就火速的公告招標，強迫部落要接受已訂好一定發電量框架的知本光電開發土地案，也就是說這計畫要依契約規定不得變更。

召標程序完成後，縣府就把協調取得部落同意的事項，丟給廠商去處理，在在顯現了縣府的專横跋扈。光電案造成部落分裂，最大的原因在於有些族人認為能夠帶來龎大「利益」，同意光電案土地的開發，與部落「撤回光電案、重新諮商與談判」的主張有很大的衝突。另持不同意見的族人則說，落實傳統領域不只是一個口號，是一個可以行動，可以按照自己意願決定如何使用這塊土地，創造多元的價值。

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