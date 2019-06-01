救命！梅山土石崩落衝進房間 老阿嬤驚醒逃難

2019-06-01 10:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉太平村今天凌晨發生土石崩落情形，民宅內的80多歲阿嬤正在睡覺，土石突然衝進房間，嚇得她大叫救命，幸好由看護救出，由警方協助安置。

梅山鄉太平村一處山坡發生土石滑落，先將擋土牆衝破，土石又衝進內三合院，80多歲阿嬤睡覺的房間被土石壓得變形，房門沒辦法打開，看護聽見趕緊將門用力推開，救出阿嬤，並打電話給家人報警。

警方趕抵協助安置，村長嚴清雅獲報也立即趕往，安撫受到驚嚇的阿嬤，他表示，最近山區持續有雨勢，請相關單位搶修，避免災情持續擴大。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法