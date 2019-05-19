暴雨炸南投嘉義 阿里山一度成孤島

2019-05-19

〔記者楊綿傑、吳亮儀、佟振國、劉濱銓／綜合報導〕昨天受西南風影響，中部以南多處大雨成災，南投縣、嘉義縣遭暴雨狂炸，造成台廿一線新中橫公路 、台十八線阿里山公路坍方中斷，玉山塔塔加、阿里山一度形同「孤島」。

中央氣象局預測，今天各地天氣悶熱，受西南風影響，各地天氣不穩定，尤其山區慎防豪大雨，明天鋒面報到，全台各地都有降大雨機會，還會轉涼，提醒民眾注意。

氣象局預報員李孟軒說，昨天時雨量最多是南投的九十二毫米，總雨量最高也落在南投，高達五二八毫米。大雨造成南投、嘉義、高雄山區都有聯外道路遭到破壞，現場怵目驚心。

南投縣仁愛鄉南豐、凌霄單日累積雨量近五百毫米，連續強降雨導致災情頻傳，省道台十四、台廿一線多處路段坍方落石或嚴重積水。

玉山國家公園塔塔加，也因為台廿一線巨石掉落阻斷交通，遊客被迫撤往阿里山森林遊樂區，但台十八線阿里山公路也中斷，遊客進退不得，經工務段緊急搶修，下午四時新中橫公路單線通車，但山區天候、路況不穩，民眾最近還是不要上山，以策安全。

仁愛鄉鄉道投八十九線力行產業道路霧社至瑞岩、力行至翠巒、都達村鄉道投八十五線七公里都達明隧道、台十四甲線翠峰至慈峰產業道路、親愛村奧萬大森林遊樂區聯外道路，因坍方落石、土石流等災害交通中斷。

土石流紅色警戒 遍4縣市

因中部地區雨勢不斷，農委會昨晚六點卅分，針對四縣市南投縣、台中市、嘉義縣和高雄市多處地方發布土石流紅色警戒，一四五條河川土石流警戒分布四縣市、八鄉、卅二村，數量之多堪比颱風風災。

李孟軒說，今天還是受到西南風影響，各地都有局部陣雨或雷雨機會，山區更要慎防豪大雨，以及午後雷陣雨，整體而言天氣悶熱，高溫大約在卅至卅三度。

明天上班日，李孟軒說，將有結構較完整的鋒面影響台灣，全台都有可能出現較大雨勢，且伴隨東北季風增強影響，天氣將會轉涼，預估明天白天大約廿八度，到後天清晨可能降至十八至十九度，請民眾特別注意。

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