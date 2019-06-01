Eleven Sport下架爭議 大豐等3有線業者恐遭NCC重罰

2019-06-01 00:09

〔記者劉力仁／台北報導〕因為授權爭議未解，大豐、台灣數位寬頻及新高雄等3家有線電視公司旗下18萬收視戶，明天起將看不到Eleven Sport之中職轉播，國家通訊傳播委員會（NCC）認為3家有線業者於可預期授權終止日期下，未積極因應善後處理違反消費者權益，未來可能依有線廣播法第29條規定開罰，10萬起跳、最高200萬。

NCC平台管理處代理處長蔡國棟表示，因雙方一直無法達成業商談判，5月8日Eleven Sport 已向大豐等3業者遞交下架同意書，符合規定，但3家有線業者一直到昨天才依法向NCC申請頻道變更，因NCC核准之後，3業者還必須連跑5天跑馬燈通知收視戶，6月1日前顯然來不及完成法定程序，明顯違反消費者權益。

ELEVEN SPORTS主要轉播中職Lamigo桃猿、統一獅主場賽事。近年來向有線電視業者爭取調高授權費，每戶從1.5元調整為5元，雙方商業談判觸礁，逐步發展成下架風暴；3有線系統業者旗下18萬戶，主要分布於新北、桃園及高雄。

NCC於5月22、23、30日邀請雙方協商未達共識，今天邀請所屬經營區的地方政府、公平會、行政院消保處協商，要求大豐等3家系統經營者提出消費者具體補償方案。

NCC代理發言人蕭祈宏表示，有線電視業者與頻道業者都應重視公眾視聽權益，大豐等3家有線業者於可預期終止授權6月1日期限下，未積極因應，明顯罔顧訂戶權益，NCC將令限期改正、裁罰或必要之處置。

Eleven Sport 下架爭議，大豐等3有線業者違反消費者權益恐遭NCC重罰。（記者劉力仁攝）

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