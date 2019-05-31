雲林縣國民運動中心7/13啟用 試營運7天免費

2019-05-31 19:01

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣國民運動中心已經完工，預計7月13日啟用，試營運提供7天免費使用設施，7月27至31日有優惠措施，票卡8折、運動設施9折。公益時段供年滿65歲銀髮族、55歲以上原住民免費使用。

斥資近3億元興建的雲林縣國民運動中心，是縣內首座結合休閒功能及運動健身的新型態場館，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、與議員邱世文、林岳璋、廖郁賢及鄰近鄉親，今天下午會勘運動中心籌備情形，由營運廠商「凱格大巨蛋運動股份有限公司」簡報目前籌備進度及未來營運方針。

「雲林縣國民運動中心」將以創新思維提供多元服務體驗，成為雲林縣民全方位與複合親子同樂運動休閒重要場所，除了具備室內溫水游泳池、桌球室、綜合球場、羽球場、韻律教室及體適能中心等6大核心設施，還有幼兒體適能教室、飛輪教室、直排輪曲棍球場、攀岩場等特色設施。

國民運動中心營運廠商「凱格大巨蛋運動公司」投資2450萬元，引進綠能智慧化的健身器材、360組合訓練站、懸吊訓練設備、銀髮族循環訓練站、運動傷害防護室，並建置空氣品質監測、智能營運服務等智慧科技應用系統。

國民運動中心將秉持深耕社區、回饋鄉里的宗旨，除了提供公益時段供年滿65歲銀髮族、55歲以上原住民免費使用，另提供低收入戶及身心障礙民眾全天免費使用運動設施，同加強與在地學校之體育人才的培訓與聘用、運動團體的交流及合作推廣、企業機關員工健康促進之推動合作，擴大推廣公益運動課程推廣。

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