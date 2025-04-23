前軍情局長劉德良稱在台共諜逾5千 國安局：算入失聯中籍1332人

前國防部軍情局局長劉德良日前聲稱，目前在台共諜可能超過5千人。國安局副局長黃明昭23日強調，這是劉的推論，且該數字有算入近6年在台失聯中籍人士1332人，國安局所掌握共諜人數沒有這麼多。（圖取自國會頻道）

2025/04/23 14:21

〔記者方瑋立／台北報導〕前國防部軍情局局長、退役中將劉德良日前聲稱，目前在台共諜可能超過5千人。國安局副局長黃明昭今天（23日）強調，這是劉的推論，且該數字有算入近6年在台失聯中籍人士1332人，國安局所掌握共諜人數是沒有這麼多。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部部長、外交部部長、國家安全局局長等首長報告「近期國軍、外交部、總統府、國安會遭共諜滲透，其影響國安層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法」，並備質詢。

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民進黨立委李坤城質詢時表示，劉德良在政治大學、國防大學及國安局授課時提及，潛伏在台灣的共諜已經超過5千人，且此為過去的數字，現在可能更多，是否屬實？

黃明昭回應，這是劉的推論，依據國安局所掌握、情蒐的資訊，沒有這麼多人，且該數字有將在台失聯的中籍人數都算在裡面，近6年累積數字達1332人。

至於李坤城追問失聯中籍人士是否有調查成果？黃明昭說明，國安局持續專案調查中，若是查到失聯中籍人士，會與其他情報單位聯合，清查此人在台時間、失聯時間的行動動態。

國民黨立委洪孟楷則指出，據報導1999年推估約2千名，過去時間增加至5千名，可能涵蓋政府單位、民間企業等，是危言聳聽還是確有其事？黃回應，這是劉的推估，目前掌握沒有這麼多人。

「我以為你會講說更多人」，洪孟楷說，因為現在感覺好像每個地方，民進黨政府上任之後，很多部會等等都被共諜深入。他稱，「我們當然很擔憂」，再一次強調，中華民國主權立場不容任何人侵犯，這是他自始至終的立場跟態度。「台灣2320萬人是我們共同維護的價值」，所以當然要用力地來把任何間諜都抓出來。

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