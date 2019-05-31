國中生新詩寫「韓流」獲評第一！ 校方回應了

2019-05-31 12:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣私立精誠中學舉辦一年一度校內「精誠青年」藝文徵稿比賽，有國中部學生自創題材，拿高雄市長韓國瑜當比喻，以「韓流」作品拿下全校國中部新詩組第1名，引發外界批判學校評審老師應該檢討。對此，校方表明學校尊重學生創作自由，更抱持支持的態度，也讓老師依其專業做出評論，外界有什麼樣的解讀學校無法控制，不過還是希望能夠盡量尊重學生。

身兼學校發言人的圖書館主任王許勇受訪指出，第1點，其實這個刊物「精誠青年」在學校歷史已經很悠久了，每年學校都會發行1本，今年照以往也都是一樣，下學期開學初開始收稿，5月讓前3名得獎作品付梓成冊，學校鼓勵學生創作作品，相關題材也是讓學生從他們生活當中感受到當時候社會氛圍的現象當作題材、自由發揮，以教育立場還是要尊重學生創作的能量。

王許勇表示，第2點，3位評審老師一致讓「韓流」作品獲得最高分，評審老師解釋來稿的投稿件數，大部分題材都比較停留在比方說愛情、校園生活題材，如果有一篇很醒目又比較不一樣的主題出來，當然就會比較引起評審老師注意，3位評審老師都欣賞該篇文章用詞文字和敘述，一致認定該作品是第1名。

王許勇進一步指出，刊物昨天才發給學生，今天就引發軒然大波，學校擔心會不會給學生一個單純文學創作的平台，卻造成壓力，甚至給家長帶來困擾，這是學校最擔心的地方，希望外界讓校園創作歸創作、政治歸政治，不要混在一起。

外界質疑學校有無設定作文題目？王許勇表示，精青文藝獎學校每年都辦1次，學校不會設定題目，更沒有整班一起來寫來投稿，完全自由的讓有興趣的學生自由投稿。

以下是第1名作品「韓流」全文：

默默無聞 北農賣菜郎

問世堅情是何物 一戰成名

綠箭圍攻 菜攤被搶

遠走他鄉 闢戰場

塞翁失馬 焉知非福

花甲老兒 耍任性

勇哉賣菜郎

帶著一碗滷肉飯與一瓶礦泉水的信心

開弓沒有回頭箭

雖千萬人 吾往矣

溫情訴求 北漂族

棄奧步、不攻擊、不謾罵、不抹黑

韓語錄 發新意 機智巧問答

高雄又老又窮

貨賣得出去 人進得來、高雄發大財

讓台北去弄政治、讓高雄來拚經濟

禿子跟著月亮走、我們跟著禿子走

禿頭不怕別人拔毛、放馬過來

堅定意念 奮戰不懈

輿論沸騰 創新局

2018.11.24

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