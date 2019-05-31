原住民青年藝術節「編織築夢月桃情」 史前館開幕

2019-05-31 12:44

［記者黃明堂／台東報導］台灣史前文化博物館辦理「編織築夢月桃情」第7屆原住民青年藝術節暨台東區高中職原住民教育成果展今天開幕，以月桃連結原住民文化內涵為主軸，除呈現當代工藝家月桃編作品，也結合高中職原藝班推動「編織」技藝，應用現代材料、採取傳統工序製作的成果共同展出。

館長王長華表示，月桃是常見的植物，月桃所形成的物質文化更深植在族群記憶中，博物館作為文化交流的平台與場域，希望與更多的藝術工藝創作者、社群團體、學校等，共同推動文化教育厚植文化底蘊。

史前館助理研究員林建成從2004年起辦理「台灣原住民族樂舞傳承計畫」，2013年舉辦第一屆「原住民青年藝術節」，此後每年透過原住民藝術教育成果展演模式，號召更多的高中職及大學原專班一起參與。

展場有從傳統至當代月桃編器，整理月桃編文化脈絡，結合高中職原藝班、大學原專班推動「編織」技藝教育成果，讓兩代作品在展場中交流對話。

台東區高中職原住民教育成果展由各學校以「編織」技藝創作，其中一件主題為「迷網‧網迷」的作品，由台東高中林勝賢老師帶領謝廷昊等人進行集體創作，他們利用校外教學時間，在海邊撿拾廢棄的漁網及浮筒，藉由網狀編織結構，包裹著浮球製作的人頭，凸顯了現代人身處在「網路科技」下，幾乎每人都沉浸在網路的世界裡成為「網迷」，因為思維被困住了，內心產生了無限「迷惘」，反映時下年輕人對潮流的觀察。

其他作品包含關山工商的陶藝、木雕、蠟染、版畫、編織、噴砂畫；台東專校開發各種有質感材質的提包；成功商水推動原住民飾品編製小物；大仁科大利用麻線、球體結構，仿造鳥巢、蜂巢或蟻窩造形，編織出作品「巢」象徵「家」的溫暖；現場作品充分展現同學們學習傳統技藝的成果。

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