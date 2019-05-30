不畏視力障礙 陳政宏獲竹市技藝競賽化工職群第三名

2019-05-30 22:54

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市今年的國中技藝教育競賽結果出爐，有8大職群12類組438人參加，132人獲獎，其中富禮國中陳政宏不畏視力障礙，即使燙傷仍完成玻璃作品，獲化工類組第3名，展現學科外的技藝天份，未來將朝技職教育方向精進，展現不一樣的精采人生。

富禮國中技藝課程以推動玻璃為主，學生陳政宏有斜視障礙，但他仍認真學習，有次製作玻璃，在高溫環境練習時，還不小心燙傷，但他仍咬著牙完成，並克服心理及生理的障礙，以「放慢腳步的欣賞」主題，獲得化工職群第3名。

另虎林國中「技藝雙姝」潘采孟、韋雨萱則分別獲得家政職群及設計職群第1名，潘采孟說，一開始對幼保一知半解，後來才了解幼保科，不只是照顧而已，更要有耐心，且要融入在故事中，才能編出好的教具及方式，這些都讓她很有收穫。

此外韋雨萱以達悟族的「飛魚祭」展現絕佳創意想像，獲得設計職群第1名，未來希望朝設計領域繼續努力學習。

此次競賽有438名選手參加，需通過學科、術科二項測驗，表現優異同學可選擇技藝技能優良學生甄審方式進入適合的高中職校，持續技藝方面專業精進。

教育處表示，今年技藝競賽分餐旅、設計、機械、家政、商業與管理、動力機械、電機與電子及化工等8大職群12類組，學生的技藝成品也在文化局1樓展出，展期到6月1日。

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