克服斜視勤練習 嘉商透納氏症生3年拿22張證照

2019-05-30 16:28

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義高商資料處理科應屆畢業生73人，今年共取得1014張證照，其中三年級生陳宥婕從小患有透納氏症合併心臟病，造成眼睛斜視，閱讀時不容易理解文字內容，但她勤能補拙、反覆練習，光是電腦軟體應用乙級證照就考了2次，3年共考了22張證照。

陳宥婕說，出生3個月就做心導管手術，目前身體無礙，然而因眼睛斜視，閱讀要花比一般人更多的時間，因了解自己的學業成績不如優秀的同學，因此加強自我的專業技能，希望藉由「證照達人」證明實力；導師鄭美宜說，宥婕考完統測為準備證照考試，在考前整天到校練習、不懂就會問老師，非常認真。

此外，資處3年1班37人，去年11月一起參加考試，全數通過、獲得勞動部電腦軟體應用乙級證照，全班並1人捐出100元獎學金，連同導師王啟修捐3700元，5月初共捐贈7400元分別給修緣育幼院、嘉義家扶中心、華山基金會單位。

嘉商校長林義棟表示，學校的畢業門檻是要通過丙級證照，為鼓勵學生考證照、加強競爭力，每年學生如考取超過20張證照，就會頒發「證照達人」獎，今年共41人獲得、考取證照數為923張，其中勞動部證照就有189張。

資料處理科主任邱俊銘表示，今年資處科學生考證照表現亮眼，與導師犧牲家庭時間、陪伴學生而來，下午5點放學後，導師還陪學生練習到晚間8、9點，實屬不易。

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