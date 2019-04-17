高科大導入微軟MPP專業認證課程 1年將輔導考取400張證照

2019-04-17 21:43

〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣微軟與高雄科技大學合作導入MPP專業認證課程，高科大今年8月將開設4門、12學分學程，預計1年內輔導同學考取400張MPP專業證照。

台灣微軟去年底和高科大商業智慧學院啟動「商業智慧人才培育計畫」，校方4月開始進行種子教師培訓課程，結合各科系專業學術知識，以及微軟MPP專業認證教材，從師資培訓開始推動商智學院商務教育轉型，以因應企業人才供給需求。

8月將開設的4門學院共同必修課程，共計12學分，正式將MPP專業認證教材系統納入學院學期開課規劃，包含資料分析與統計、程式設計、資料庫管理、大數據商業分析與決策，此外，商智學院另規劃資料分析學程，包括資料科學概論、資料分析與視覺化及資料分析套裝軟體，讓同學可透過專業培訓課程，一步步習得大數據分析、資料科學所需的工具與技能，目標在1年內考取400張MPP專業證照。

高科大商智學院是第一所響應AI 100計畫的南部教育夥伴先驅，院長李一民表示，數位轉型當從學校教育開始，此次與微軟合作，將MPP專業認證教材納入正式學程，並鼓勵學生考取MPP國際專業證照，就是希望師生能跟上企業數位轉型潮流，與全球接軌。

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