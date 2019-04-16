企管系證照王！大學還沒畢業 他擁14張專業證照

2019-04-16 16:12

［記者洪美秀／新竹報導］叫他證照達人！新竹市玄奘大學企管系應屆畢業生張三全，還沒畢業，就擁有14張各式證照，興趣廣泛的他，已有旅館業、餐飲業及行銷等證照，且還沒畢業，就已因這些證照找到工作，讓他不擔心畢業後的就業問題，更鼓勵學弟妹，只要證照在手，不怕沒有工作。

玄奘大學證照達人張三全是企業管理學系大四學生，已取得14張專業證照，包括國民旅遊領團人員、顧客關係管理助理管理師、商業管理基礎知能、整合行銷管理師、旅館管理專業人員認證、TIMS初階行銷企劃、初階觀光行銷證照、NPDA新產品開發分析師證書乙級、財產保險業務員資格測驗合格證書等，有「企管系證照王」之稱。

張三全說，大一入學時系上老師就鼓勵大家考取各類型證照，自己因興趣多元，也選修觀光休閒、行銷企劃、餐旅經營等課程，配合學校證照考試時程，已取得14張專業證照，就是希望未來在就業市場有更多競爭力。

他說，這些證照在畢業前已發生效益，讓他不用出賣勞力就能工讀，且這些證照已讓他能以較輕鬆的方式賺取學費和生活費。

很多學弟妹問及他考照的秘訣，張三全說，很多大學生都會認為工作的事等畢業再說，但他鼓勵學弟妹趕緊找到未來生涯目標，搜尋有哪些相關證照，且要提早準備。

他說，準備考照的時間都會待在學校圖書館自習，加上學校圖書考試資源較多，是很值得利用的資源，照到讀書的節奏，就能掌握進度，他也說，畢業後會準備考國營事業，會在國營事業歷練工作經驗，未來則想結合專長與經驗創業。

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