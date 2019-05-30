扯！健保卡當會員卡用？ 中配提供來台旅遊親友看病

2019-05-30 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團「報怨公社」上爆料， 一位中國籍外配拿自己的健保卡給他來台旅遊的中國親友使用，被警告後仍再犯3、4次，被該名網友大呼：「健保是這樣給你們亂用嗎！健保卡只能自己用自己的！」

據臉書社團「報怨公社」，一名在診所工作的網友日前PO文表示，常常遇到中國籍外配，拿自己健保卡給來台旅遊的中國親友看診使用。她表示，其中一位甚至是累犯，已經告訴過他不可以，「沒有健保就是要自費」，每次還是在那裡一直盧，已經遇到至少3～4次。

原PO表示還遇到更誇張的案例，一位61年次的病患假裝掛號，卻給一個106年次的小孩看診。還好發現了。她生氣強調這樣的行為一律拒絕，大呼：「健保是這樣給你們亂用嗎！健保卡只能自己用自己的！」

網友看到該文後熱烈討論，留言表示「當健保卡是會員卡的概念」、 「一人付費全家享用……」、「台灣還一堆人想當中國人」、「檢舉他！」。

另外也有網友留言認為政府應該改變健保制度，「我們繳了那麼多年的稅收健保費，而這些外籍人士，郤是只要入籍半年就可以跟我們享受一樣的福利，有點不公平～」、「在台灣不止外配啦，連外勞也用健保看病，看病都把藥寄回它所在地的國家，台灣的醫療品質，少說也在全球前20名內阿」。

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