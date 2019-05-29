11萬人沒來領國民年金 衛福部提醒快來申請

2019-05-29 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部今（29日）表示，民眾只要曾繳納國保保費並滿65歲，即可按月請領國民年金保險老年年金給付，勞保局會主動寄發通知函與申請書給即將符合資格的被保險人，但至今仍有11萬人未請領，請民眾主動申請給付，以免損失權益。

衛福部說明，依國民年金法規定，民眾只要曾繳納國保保費，累計年資，年滿65歲即可按月請領年金給付，且金額會隨消費者物價指數成長率調整。

國保老年年金給付分為A式與B式，A式考量部分民眾未累積足夠年資，給付金額較少，因此提供至少3628元的基本保障金額，但已領取相關社福津貼或超過10年未繳保費者則排除適用。B式則按繳費年資計算保險給付金額，截至今年核付的103萬人中，有86%的人請領A式。

截至去年11月，有3萬3577人雖符合領取資格，但過世前仍未請領，65歲以上符合資格的民眾中，也有11萬1008人未領取，又因老年年金具一生專屬性，無法由家屬於被保險人過世後提出申請，導致權益損失。因此衛福部提醒，國保老年年金給付需由當事人主動向勞保局提出申請，尚未領取的民眾，最多可以追溯發給至5年前，一次性補發2014年至今的年金給付。

衛福部提及，勞保局會主動寄發通知函與申請書給將滿65歲的被保險人，民眾可填妥申請書後寄回，也可使用勞保局網站的e化服務系統於線上申請。國民年金從2008年開辦至今，第一期保費的10年補繳期限，已寬限到今年3月底，約有99萬6千多人仍未繳費，這些民眾未來可能無法請領國保老年年金。如有欠費情形，也可分3期補交應繳納金額，即可按月領取老年年金給付。

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