國家隊要變世界隊！ 衛福部簽署國際災難醫療救援備忘錄

2019-05-22 18:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕縱使沒能參加世界衛生大會（WHA），我國「世衛行動團」仍在瑞士日內瓦當地有斬獲！衛福部宣布，今天已與瑞士日內瓦大學醫院簽署合作備忘錄，未來將協助我國建立符合國際規範的災難醫療救援隊。

衛福部醫事司長石崇良受訪時說，多年前台灣發生921地震，當時有許多國際救援團隊來台灣協助，日內瓦大學醫院熱帶及人道醫療處副主任Oliver Hagon醫師就曾在震災時，隨同瑞士災難醫療救護隊來台協助，也因此對於台灣有特殊情感。

我國當時也逐步建構社區防災體系及國家災難醫療隊組織，民間社團如台灣路竹和平醫療會、中華民國紅十字會總會、佛教克難慈濟功德會及台灣災難醫療隊發展協會等，持續投入救災人員訓練，並積極參與國、內外緊急事件或災難救援工作，如南亞海嘯、海地地震、尼泊爾地震、311日本地震、印尼龍目島地震等。

石崇良說，國家災難救援隊到各國協助時也發現問題，各國多是一腔熱血就到當地，沒有統一規範會發生一些合作上的問題，且人員水準、背景不一，會造成災難當地的困擾和溝通不良，因此世界衛生組織（WHO）近年才制定國際標準，希望透過合作關係，讓各國的救援隊都能符合國際標準，避免國家差異的障礙。

與瑞士日內瓦大學醫院簽署合作備忘錄（MOU）主要內容包括協助台灣建立符合國際規範的災難緊急醫療隊；充實台灣緊急醫療隊訓練；協助災難醫學及初級照護相關領域發展；強化災難醫學領域學術研究與資料分析。

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