台灣草蝦之父廖一久 獲頒日經亞洲獎

2019-05-29 19:37

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕被譽為「台灣草蝦之父」的中研院院士廖一久29日獲頒「日經亞洲獎」。現年82歲的廖一久表示，雖然他是3位獲獎人中年紀最大的一人，但他覺得這個年紀還能拿到這個大獎非常開心，他也希望政府能重視包括水產養殖在內的農業發展，不要只偏重於IT產業。

「日經亞洲獎」是日本經濟新聞從1996年開始舉辦，今年為第24屆，每年從經濟、科學技術、文化與社會3個部門，選出個人和團體表彰他們為亞洲的發展與穩定、地區建設做出貢獻，並頒發300萬圓（約合台幣88萬元）獎金。廖一久為今年科學技術部門得獎者，其中經濟部門和文化社會部門得獎者分別為印尼叫車業者Go-Jek創辦人兼執行長納迪姆（Nadiem Makarim）、菲律賓資助年輕電影工作者的Cinemalaya基金。

廖一久這次獲日本三重大學教授吉松隆夫推薦獲得，審查委員之一的日本理化學研究所理事長松本紘表示，廖一久在台灣被尊稱為草蝦之父，事實上，他的貢獻也帶給亞洲和日本很大的發展，尤其他不藏私，將研發的養殖技術開放給亞洲的水產養殖業者分享，可以稱為是「亞洲水產養殖之父」，現在日本人在餐桌上吃到草蝦和泰國蝦，還有烏魚子都是拜廖一久之賜，所以在審查時全員一致無異議通過。

廖一久出生於日本，4歲隨雙親返台，1962年至東京大學留學取得農學博士學位，1968年返台於水產試驗所服務， 一年內就領先全球成功研發出草蝦人工繁殖技術，並將東港分所打造成亞洲首屈一指的養殖研究中心，現為世界科學院院士、中研院院士、海洋大學終身特聘教授。廖一久在日本獲得的肯定包括2014年獲日本頒發旭日中綬章，2017年成為日本水產增殖學會榮譽會員等。

廖一久在今得獎感言中，特別提到礙於身體狀況無法出席今天頒獎典禮的太太趙乃賢，趙乃賢是東大農學博士，也是水產試驗所第一位女性技正研究員，是廖一久最佳的研究搭檔。廖一久在頒獎後接受本報訪問時，對於能獲獎感到很開心，也很感謝當年能夠拿到獎學金到日本深造。對於他當年釋出研究成果公開養殖技術一事，他表示，那是基於取之於民用之於民的念頭，而且那樣才能將技術推廣出去。

台灣的「日經亞洲獎」得主，至今有奇美創辦人許文龍、台積電董事長張忠謀、交通學大學教授張俊彥、台灣大學教授陳定信、中研院院長翁啟惠、院士賴明詔等人。

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