知本設養殖專區 農委會主委：今年動工3年完成

2019-04-16 17:57

〔記者黃明堂／台東報導〕立委劉櫂豪爭取在知本海邊設置養殖專區，農委會主委陳吉仲今天到場勘查，承諾今年動工、3年內完成第一期面積44公頃，總經費逾1.5億，未來再擴充到120公頃；不過，業者認為面積應該更大，才符合需求。

台東養殖專區預地定在台東市建農里的國家水產種原庫與利嘉溪之間的海岸，原本就有業者在此投資養殖，但面臨了土地取得不易、短期租約也影響投資意願等問題，劉櫂豪在聽取業者心聲後，認為成立養殖專區可以排除問題，讓業者安心投資。

漁業署已就養殖專區一案初步規劃，農委會主委陳吉仲今天下午由劉櫂豪及台東副縣長張志明陪同，到場勘查業者的養殖池，聽取心聲，再到種原庫聽取規劃簡報，說支持此案。他說，全球的漁產供應從海洋取得的會減少，養殖的會增加，因此推動養殖業是重點，西部的養殖業出現了罹病率高及地層下陷問題，在台東則有良好水質，也無地層下陷疑慮，很適合發展養殖業。

陳吉仲說，養殖專區目前規劃120公頃，第一期44公頃，預計今年規劃及動工，進行排水、供水管、道路等基礎建設，預計110年完工。

不過，到此地投資3年的業者李威儒說，目前他的養殖池就有20公頃，光是他的需求就要500公頃土地才夠用。陳吉仲說，養殖專區可以需求滾動式擴充，甚至從專區擴大成為園區，除了養殖，相關加工業也可進駐。

劉櫂豪說，業者遇到最大的土地問題是退輔會土地5年一租，業者擔心遇到「海蟑螂」搶標租，會造成既有投資血本無歸，這部份他會協調退輔會解決。

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