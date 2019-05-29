今年暑假出國漲很兇！ 美加團費恐多花萬元

2019-05-29 16:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年暑假出國好貴！旅行業品質保障協會今天公布7到9月各線旅行團價格，業者表示，今年暑假東南亞以親子、學生團為主，受機票飯店、車資調漲影響，團費較去年同期漲1500元；國人最愛去的日本因2020東京奧運，及日幣不斷調漲，團費較去年暑假看漲；韓國也因匯率問題，上漲1000至2000元不等；今年出國漲最兇的莫過於美加線，受景點計費標準和飯店漲價因素，美國團費漲約5000元，加拿大漲幅更達1萬8000元。

暑假是國人出國一大旺季，隨著近年國人出國人次屢創新高，預估今年暑假出國人數也相當可觀。旅行業品質保障協會為保障消費者權益，今天公布7到9月各線旅行團價格。

東南亞線發言人俞示芬表示，每年第3季東南亞都以親子團為主，尤其9月更是學生團高峰，今年因反映飯店及機票成本，團費較去年同期有500到1000元的漲幅。旅客若想撿便宜，不妨考慮菲律賓長灘島，俞示芬說，長灘島自去年封島重新開放後，有台灣虎航、亞洲飛龍航空加入，團費下調300元左右。

同樣是暑假熱門景點的東北亞價格也上漲。東北亞線發言人林怡君表示，日本團費較去年上漲1成，主要是暑假親子團旺，以及2020奧運將在東京舉辦，各國旅客湧入，導致食宿價格上漲，加上日幣調漲，今年暑假參加團體旅遊會比自由行還划算。韓國線也因為匯率關係，團費較去年同期漲1000到2000元。

美加線發言人顏智梅表示，美西暑假行程主打親子及國家公園產品，東岸以長天數產品為主，今年銷售狀況熱絡，尤其長天數產品賣得比短天數還好，國家公園產品延續第2季熱潮，成團率也很高。但今年10月起大峽谷等國家公園採人頭計費，預期明年相關產品將看漲，整體來看美國線最高漲幅約5000元。

加拿大因機票及路易絲湖城堡房價調漲，今年團費漲幅約6000到1萬8000元。

歐洲線方面，雖歐元及英鎊匯率持平，但因為暑假熱門旅遊季節，機票及飯店皆較去年同期漲約1000到2000元。

7到9月是南半球旅遊淡季，在紐澳線方面，澳洲因燃油稅調整及匯率差建影響，較去年同期團費漲約3000元，紐西蘭則持平。

7、8月份也是國民旅遊旺季，主要是家族旅遊案年輕族群出遊增加，整體說價格不變。國民旅遊線發言人吳碧蓮表示，今年觀光局推動小鎮旅遊年，已在國人或外籍旅客間發酵，盼明年度能延續小鎮旅遊主題。

來台觀光方面，一般來說，春節後是來台觀光淡季，但今年罕見較前2年成長8成以上，尤其自由行力道快速成長，這股來台觀光熱潮是否延續至第3季仍要持續觀察。在各國表現方面，港澳成長最多、其次則是韓國、東南亞。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法