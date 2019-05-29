校友大手筆捐贈 北市開南商工擁有北市高職首座產學中心

2019-05-29 15:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕創校超過百年歷史的台北市私立開南商工，培育人才在社會企業表現優異，可說是培養企業家的學校。畢業校友、順益關係企業名譽董事長林清富大手筆捐贈一座產學合作中心－傾覆館，將提供開南學生的實習工場，引進企業技術與業師協同教學，校方表示，開南商工是全市高職擁有第一座的產學合作中心的學校，對技職學生有相當大的幫助。

開南商工今早舉行捐贈儀式，順益關係企業董事長林純姬出席儀式，校長邢文斐代表校方接受捐贈，並回贈感謝狀給林純姬。開南商工指出，林清富是第16屆畢業傑出校友，從開南畢業後，林清富投入汽車銷售、服務工作，經過幾十年的努力，帶領順益企業成為台灣50大企業。

林清富女兒林純姬在捐贈儀式表示， 她父親在順益關係企業一直帶著「取之社會，回饋社會的心」，對於栽培父親的母校開南商工，十分感念，每年固定捐贈獎助學金，也提供就業機會給開南學生，這次捐贈產學合作中心，父親希望站在企業的角度，拋磚引玉 ，為台灣培育下一代的專業人才，讓好的人才可以紮根台灣。

邢文斐校長表示，不管是業師協同教學、提升學生實作能力等，都是希望學生所學能與業界無縫接軌，達到學用合一的目標。這次感謝順益關係企業捐贈產學合作中心，提供優質的實習設備和環境，讓開南商工有別於他校，學生提前與企業接軌，提升競爭力，老師也可以透過業師協同不斷精進。

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