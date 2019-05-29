義賣100個灑神明香灰大肚紅陶藝壺 買復康巴士贈中市府

2019-05-29 15:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕印刷公司老闆兼陶藝家林煙朝因為愛鄉土，用大肚的紅土製成大肚紅陶藝壺，再灑上混合龍井永順宮、大甲鎮瀾宮及南屯萬和宮的香灰，讓茶壺有神明加持，再進行義賣，共賣出100個，所得全部購買一台復康巴士「百福一號」，今天捐贈給社會局。

社會局今天在龍井新庄永順宮舉行復康巴士的捐贈儀式，茂生采彩色製版印刷公司的總經理林煙朝自製100個大肚紅陶藝壼，並捐出義賣所得100萬所購買的復康巴士1台給社會局，社會局長李允傑到場受贈，立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏等人到場觀禮，並對林煙朝的愛心表示感謝。

56歲林煙朝是龍井人，年輕時到南屯當印刷廠學徒，並在南屯定居，自己當老闆後，認識很多朋友，晚上常常呼朋引伴喝酒，又喝到三更半夜，有一天，突然感覺自己不能如此虛度光陰，在40多歲，開始拜師學燒陶。

由於他本身就很喜歡茶壺，也常常買茶壺，因此認識很多陶藝老師，2003年開始學習燒陶製陶，並且開始創作，並且將自己家鄉的土來燒陶，創作以土埆拉胚壺「南屯燒」及紅土拉胚壺的「大肚紅」。

由於林煙朝原本今年要再推出作品進行展覽，有一天突然想至自己的作品應該可捐出來用之公益，因此開始用大肚的土製作大肚紅茶壺，並且灑上混合龍井永順宮、大甲鎮瀾宮及南屯萬和宮的爐丹，讓這些公益壺等同是平安符，所泡的茶就是平安茶。

林煙朝共製作100個壺，1個義賣1萬元，很快賣光，所得100萬捐出購買復康巴士並命名為「百福一號」，用來服務龍井地區的民眾。

此外，因為林煙朝已在南屯定居，因此他繼續製作大肚紅茶壺，要購買第2台、百福二號的復康巴士，要捐給南屯地區，服務南屯的民眾。

社會局長李允傑表示，台中市復康巴士目前有270輛，加上林煙朝要贈的2輛，共272輛，但未來還有8輛需要汰換，希望社會各界能夠捐贈。

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