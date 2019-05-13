雙親生前在院內安詳晚年 家屬贈復康巴士讓愛延續

2019-05-13 22:43

〔記者萬于甄／台南報導〕俊逸慈善基金會董事長李明威因雙親生前在高雄榮民總醫院台南分院受到良好的照顧，讓其父母能夠安享晚年，因此，李明威與家人討論後，決定捐贈復康巴士給予高榮台南分院，除紀念雙親生前熱心公益外，也希望讓愛延續，幫助在地需要幫助的人。

李明威今以父親李元華、母親卞岫雲名義，捐贈高雄榮民總醫院台南分院復康巴士，李明威表示，父母生前熱心公益、樂善好施，自己也秉持雙親的理念，多年來在關懷弱勢、急難救助都以實際行動支持。

李明威提到，媽媽人生的最後一段路在高雄榮總台南分院度過，院方也提供良好的照護，讓媽媽能夠安享晚年，為紀念延續雙親生前堅持行善的理念，在家人共同討論下，決定捐贈復康巴士讓愛延續。

高雄榮民總醫院副院長鄭錦翔表示，感謝民眾的無私精神捐贈復康巴士，復康巴士對身心障礙者來說，是一項重要的交通工具，能讓弱勢、偏遠地區民眾及家中沒有車輛可協助之身障者，迫切有就醫交通需求之身障者受到照顧。

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