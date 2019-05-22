親戚有愛！胡黃兩家姻親聯手捐6部復康巴士

2019-05-22 10:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕母親臥床10年，往返醫院都仰賴復康巴士接送，後人感念之餘，化為實際回饋力量，接連捐出6部復康巴士，分別嘉惠高雄、雲林及澎湖民眾，今日在澎湖縣政府捐贈儀式，由家屬黃朝陽代表捐車，縣長賴峰偉接受。

出身雲林的胡艷秋，嫁給澎湖西嶼郎黃朝陽，婚後夫婿與弟弟胡志郎在高雄經營自動化機械生意，母親晚年因罹患老年失智症，坐椅子不慎摔落傷至髖關節，雖就醫治療康復，但因猛然站起，導致臥床10年，由於母親臥床時間都必須依靠復康巴士接送，有感於時間安排不易及復康巴士接送的恩情，胡黃兩家姻親興起捐贈復康巴士的念頭。

雖然母親在前年仙逝，但胡黃兩家仍持續捐贈復康巴士，先是胡家的家鄉雲林、居住的高雄市、黃家的祖籍澎湖都受惠，澎湖先是在2016年捐贈一部復康巴士，今日再度捐贈第二部，由黃朝陽、胡艷秋夫婦代表捐贈，澎湖縣長賴峰偉接受，並致贈感謝狀表揚胡黃兩家姻親化小愛為大愛的義舉。

針對胡黃兩家的義舉，縣長賴峰偉表達感謝之意，並表示澎湖復康巴士交通服務，從開辦之初的2部車輛，至今已有20部車輛，但部分車輛已達汰舊換新必要，除了澎湖縣政府積極爭取中央公益彩券回饋金專案補助外，更感謝各界善心人士的捐贈，包括日前永達保經公司，還有胡黃兩家姻親等，都是回饋社會的正向力量。

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