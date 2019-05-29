花蓮七星潭定置網 捕獲211台斤龍膽石斑

2019-05-29 14:23

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮七星潭定置漁場，昨早捕獲一尾重達211台斤的野生龍膽石斑，讓漁民稱奇直呼「罕見！」在地餐廳業者見「高等食材」上岸，以市價15萬元收購，預計可料理成8款桌上佳餚，供上百名老饕享用，目前已有民眾慕名預約嘗鮮。

巨型野生龍膽石斑並不多見，花蓮昨捕獲一尾身長180公分、重達200台斤以上的龍膽石斑，漁民稱近10年來首見，以目前市售龍膽石斑每台斤450至500元間估算，這尾巨無霸石斑要價超過10萬元；花蓮有餐廳業者看準野生稀有性，出資15萬元買下，分解魚塊後急速冷凍，將烹調成三杯石斑、魚排等特色料理，搶攻老饕市場。

定置漁場業者表示，能捕獲這麼大尾的野生龍膽石斑不容易，這類重達200台斤的高等食材，已10年未見，光胸鰭就比女生的臉還大，魚鱗每一片也有成人大拇指的2倍大，以養殖龍膽石斑為例，養3年以上、營養足夠，約可長到30台斤，估計這尾野生石斑已在海中生長超過30年。

洄瀾灣景觀餐廳負責人王興福說，這尾野生龍膽石斑肉質鮮美，不只魚肉可食用，就連魚鱗、魚骨都能作成美味佳餚，主廚已研發出8種特色料理烹調方式，211台斤去掉魚頭及魚骨後，約剩100多台斤的魚肉，可供上百名饕客享用。

他說，目前配合花蓮當季鮮食，可做成三杯龍膽、菲力石板魚排、石斑蔬果沙拉、石斑握壽司、天婦羅等料理，因餐廳採預約制無菜單料理，暫定一人套餐料理800元起外加一成服務費，民眾就能品嘗到1至2道野生龍膽石斑佳餚。

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