興達港「海洋科技產業創新專區」5/31動工

2019-05-28 21:52

〔記者蘇福男／高雄報導〕籌備多時的高雄興達港「海洋科技產業創新專區」，5月31日將舉行動工典禮，完工後將是全台最先端海洋科技人才培育、材料開發與驗證及產業創新研發專區基地。

行政院2017年核定於興達港設置海洋科技產業創新專區，屬前瞻基礎建設計畫綠能建設之一，專區包含「海洋科技工程人才培訓及認證中心」、「海洋科技產業創新研發中心」和「海洋科技工程材料研發及驗證中心」。

金屬中心執行長林秋豐說，興達港天候條件佳、潮差小，碼頭設施完備，碼頭後線多屬未開發土地，可塑性高，適合發展海洋關聯性產業，因國內離岸風電產業處於起步階段，產業人才不足，適合發展尖端海洋科技人才培訓及海洋產業創新研發基地，進一步帶動整體海洋科技產業發展。

金屬中心去年與國際大廠Maersk Training合作，建置完善的人培訓練系統，日前已派員至英國進行國際風能組織（GWO）課程訓練，預計8月底即可提供符合GWO課程服務，後續會以新課程與客製化課程為主，打造亞洲最完整的人培訓練中心。

另外，海洋科技產業創新研發中心結合國內精密機械、半導體和ICT科技，應用於船舶和水下載具，未來可服務風力發電、遊艇、海洋工程與海水養殖等產業，藉由建立水下結構運維與海洋科技產業自主技術，持續推動產學研合作交流與新創育成，進而帶動新興產業。

海洋科技工程材料研發及驗證中心則將針對先進材料檢測認證缺口，打造水下壓力模擬測試實驗室、海洋工程材料檢測實驗室等，以建立新材料特性資料庫與風險模型知識庫，藉以強化海洋工程與離岸風電在嚴苛環境的應用與防護。

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