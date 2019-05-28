周三北部偏涼 各地留意局部短暫陣雨

2019-05-28 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕今天（28日）鋒面由北往南通過台灣地區，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨出現，明天（29日）受東北季風影響，鋒面南移至巴士海峽，中南部及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區也有局部短暫陣雨的機率。

中央氣象局預報，明天天氣越往南靠近鋒面越不穩定，中午過後中南部山區有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，明天大台北地區及宜蘭氣溫偏涼，白天高溫約25、26度，其他地區高溫約27至31度，各地低溫22至24度。而中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級的強陣風，船隻請注意。

另根據天氣風險公司，明天因鋒面通過，各地須留意局部短暫陣雨；周四（30）天氣將轉好，溫度會回升。

空氣品質方面，據行政院環保署預測，清晨至白天全台各地易受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好至普通等級，污染物濃度變化將視降雨時間及強度而有所影響，晚間降雨情況逐漸趨緩，加上風速減弱，中部以南污染物濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

紫外線方面，明天北北基、桃竹、宜蘭、連江和金門為中量級外，其餘皆為高量級。

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