「美的好朋友」爆財稅、欺騙黑幕 柳林瑋：9點半說明

2019-05-28 20:36

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「美的好朋友」遭爆黑幕 柳林瑋：控訴內容與事實不符

〔即時新聞／綜合報導〕擁有27萬粉絲的臉書粉專「MedPartner美的好朋友」被即將離職的小編爆料，團隊從頭到尾「都只有一位醫師」，即創辦人柳林瑋，和原先打造的「專業醫療團隊」形象不符，此外，文內更公開許多財務、稅務黑幕，引發網友熱議。

爆料小編宣稱，自己是創始員工，最初柳林瑋給他的感覺是，「真的很努力為了一個更好的台灣在打造一個理想的社群」，然而當團隊獲得初步成績後，柳林瑋變了，「你不斷地說謊，欺騙相信我們的人，利用大家的同情心與對現實的憤怒來斂財。」

小編舉例，柳林瑋由於不願意支付原先說定薪資、不願他人參與工作決定方向等因素，造成多位團隊成員不滿；此外，粉絲訂閱繳納會費的金錢流向也不正常；再來，去年粉專曾張貼「2年賠掉300萬」一文，但在和公司財務明細比較之下，更是問題滿滿。

小編提到，柳林瑋常常對團隊說「真實是被建構出來的」，所以在經營粉專時，也一直在監控網路上的輿論，只要有人提出質疑，柳林瑋就去私訊溝通，或是直接隱藏回應，「小編長期以來都反對柳林操縱言論，為此經常在開會時跟柳林吵架，現在終於被趕走了。」對此，小編也建立新粉專「美的好朋友不告訴你的事」來向大眾爆料此事。

據《聯合新聞網》報導，柳林瑋表示，將在今晚9點30分於「美的好朋友」粉專說明事件原委。

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