端午玩很大！來鹿港慶端陽 連兩週末日夜都嗨

2019-05-28 19:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕民間流傳，古代因為詩人屈原投江，民眾為了不讓魚吃掉屈原，競相划船投粽子入江，習俗演變到今，每年端午節划龍船比賽成了傳統民俗節慶，今年鹿港慶端陽系列活動之一的親子龍舟競賽甚為搶手，6月1日、2日共12場次都已報名額滿，家長說，難得有親身體驗民俗樂趣的機會，心動當然就要馬上行動！

6月7日就是端午節了，彰化縣政府和鹿港鎮公所共同舉辦鹿港慶端陽系列活動，本週起一連2個週末，白天到晚上都有活動登場，除了已報名額滿的親子龍舟賽，吸引全國118隊、超過3000名參賽選手參賽的國際龍舟錦標賽，6月5日、6日、7日每天下午1點到晚上8點30分在福鹿溪龍舟會場登場，5日和6日決賽，7日冠亞軍爭霸賽，賽事精彩可期。

光是划龍舟還不夠，端午節連續3天假期（7日到9日）在鹿港鎮內有端午節民俗節慶活動，在統一渡假村鹿港文創會館集會堂，則有「魯班公宴」活動，這是目前全台唯一的「巧聖先師祭祀活動」，更是國寶級和新生代藝師交流技藝的全國性盛會，年年都有不同作品上桌。

已在本月25日閃亮「燈」場的鹿港光影饗宴，一路點燈到6月30日，每晚6點到晚上10時，地點在中山路、龍舟會場、文武廟、桂花巷藝術村、公會堂等地，繽紛的LED燈飾垂墜，搭配古色古香的街景建築，在夜色中閃耀吸睛。

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