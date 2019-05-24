醫師「嘿咻」不怕人看還要人鼓掌 這集訓好猛…

2019-05-24 18:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕6月7日就是端午節了，傳統民俗慶節慶「鹿港慶端陽─國際龍舟錦標賽競賽」，是年度重頭大戲， 秀傳醫療體系員工連續10年年年不缺席，去年組隊參賽拿下第3名，今年有備而來，競賽目標坐3望2搶1，46名員工不乏醫師和護理人員加入陣容，參賽老將菜鳥都有，連日來大家揮汗下水集訓，下漿瞬間高喊「嘿咻」，龍舟同步往前衝，默契十足。

為了拚第一，院方從5月4日起到賽前，安排選手集體8次團練，今天集訓時間，院方特別請選手們穿上醫師服，讓媒體記者採訪，彰濱秀傳醫院副院長譚台笙專程到練習場地福鹿溪競賽碼頭，送象徵「包中」吉祥的肉包，慰勞辛苦練習的醫師和護理人員。

譚台生說，今年彰濱秀傳和彰化秀傳員工共組2隊參加勞資組競賽，其中包括院長黃士維在內，共有14位醫師參加，兩隊隊伍一支是男女混合組成「秀出活力隊」，另一支是男生組成「傳遞健康隊」，院方希望由參加傳統民俗競賽活動，鼓勵醫護人員藉機調整身心，也多參與社會運動，與民眾更近距離接觸，更盼由密集訓練，可以爭取更好的成績。

參賽成員當中有將近一半首度「出征」，當中還不乏有「旱鴨子」，連續10年都參加的醫院管理部主任王心怡說，自己不會游泳卻一點都不會感到害怕，因為有訓練更有安全裝備，10年來技巧不斷精進，以前用傳統方式練習，現在有教練受訓，目標就是要爭第一名。

彰化秀傳醫院一般外科黃漢斌醫師分享，今年是他參賽的第5年，吸引他年年報名的原因，是因為大家透過練習或比賽所展現整體團隊精神，讓他很感動，尤其當大家在同一條船上，透過一致的整齊動作、節奏，彼此同心出力，靠意志力衝到終點，發揮秀傳的精神及價值。

「划龍舟競賽培養團隊默契，跟外科手術有異曲同工之妙！」黃漢斌說，划龍舟讓團員們更具向心力、培養默契，競賽無形下來讓大家成了好兄弟、好工作夥伴。

登山高手的護理師粘鈺雀，運動細胞強，多年來被遴選擔任奪標手，今年再度雀屏中選，擔任男女混合賽的奪標手，相當神勇。

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