校園有高大桃花心木 師生都愛這門課

2019-05-28 18:27

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉長福國小校園內有多株樹齡逾50年的桃花心木，校方特別利用綜合活動與彈性課程發展攀樹課程，也是中、高年級學童必修，今天進行本學期成果驗收，學童裝備齊全，運用專業攀樹師所教授多項技巧，順利爬上高樹，6年級同學也在大樹上拍畢業照，為國小生涯留下美好回憶。

長福國小校長黃彥超表示，學校周邊四面環山，非常適合發展戶外探索體驗課程，而且校園內也有許多樹齡逾50年的大樹，都是先前校友所種，921災後學校由善心人士游標榮認養重建，他也特別堅持校園老樹要全部留下，因此逐年設計與老樹相關的課程，攀樹是最受學童歡迎的項目。

今天舉行學期成果驗收，在專業攀樹師陳東榮、主任廖婉雯等人協助下，在大樹架設好繩索，學童也戴上安全帽，身上配戴好安全扣環，分別展開攀樹與滑降體驗，今年有6位畢業生，同學運用近幾年學到的攀樹技能，慢慢向上爬，老師也出動空拍機，拍下每位學童攀樹的英姿，做為畢業紀念照，為國小生涯留下美好回憶。

現場還有「巨人梯」體驗，由於梯子的高度、間隔都很大，1人難以獨自完成，必須2位學童同心協力，在梯上維持平衡穩定，才能向上攀爬，讓學生體驗團隊合作重要。

至於3、4、5年級也有滑降、垂降體驗，從2樓滑至1樓，有女學童去年即因害怕，連跨過圍欄的勇氣也沒有，今年則鼓足勇氣嘗試，一度害怕淚灑現場，師長、同學也給予安慰與掌聲鼓勵，恭喜她比去年又進步了。

主任廖婉雯也表示，發展攀樹課程是想讓孩子向自我挑戰，克服離開地面的恐懼，也走出自己的舒適圈，透過學生家長也是攀樹師陳東榮協助，能夠玩的攀樹技能、項目更加多元豐富。

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