承諾秋冬減煤、減用舊機組 興達電廠改建環評初審過關

2019-05-28 13:16

〔記者劉力仁／台北報導〕因應能源轉型政策，減少南部地區空氣污染，台電規劃在高雄興達電廠以「先建後拆」方式， 新設3部燃氣機組，於112年陸續完工商轉後，再拆除既有4部燃煤機組，環團則訴求「先拆後建」，減少南部空污一次到位；經濟部認為「先拆後建」可能出現電力缺口，但承諾未來秋冬減煤，4部燃煤機組2部停用、2部備用容量率低於8%才能啟用，減少空污排放；歷經4次審查，終獲環評委員支持，通過環評初審送大會審查。

環保署今天上午召開「台電興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書專案小組第四次初審會議」，此開發計畫位於高雄永安區。開發面積約81.89公頃（預定地約78.3公頃、既有廠區約3.59公頃）。台電規劃設置3部燃氣複循環機組，總裝置容量約390萬瓩以下，全案採用最佳可行控制技術，搭配低氮氧化物燃燒器（LNB）及選擇性觸媒還原設備（SCR）控制氮氧化物排放，降低空氣污染 。

對環團訴求「先拆後建」，台電總經理鍾炳利回應，台電將原規劃民國113年除役的1、2號機組提前到112年除役，將原規劃116年除役的3、4號機組，提前至115至116年除役，並承諾秋冬減煤減少空污排放，「先拆後建」恐在用電尖峰時出現電力缺口，難以辦到。經濟部次長曾文生當場承諾，2部停用、2部備用容量率低於8%才啟用，預估可減少燃煤量6成。

由於預定地鄰近131公頃的永安溼地，鳥類種類多，高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，開發區北側有黑面琵鷺，3月份記錄到超過百隻黑面琵鷺在開發區棲息，希望台電將開發面積降到最低，其他地區畫為鳥類保育區；台電回應，生態用地、綠地及保育區佔65%，開發區域距離黑面琵鷺棲息地500公尺，對鳥類沒有影響。多位地方民眾則發言支持台電，認為開發區域的土地都是台電的，應尊重台電規劃及地方居民發展經濟的心聲。

此外，台電規劃全廠天然氣使用量約每小時480噸，將興建36吋天然氣管線，從中油永安接收站供氣，輸送管線沿著石斑路埋設，總長約5公里，台電將認養石斑路，並回饋沿線地區居民；另外承諾興建多功能活動中心。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，台電應該「先拆後建」，先拆除2座老舊燃煤機組，改善空污，綠色和平曾評估興達電廠除役，一年可以減少109人死亡，台電所言未來將減量7成空污，要等到民國 117年，實在太晚，台電備用容量率超過14%，先拆老舊燃煤機組，只減少2.5%，不會影響供電。

環評委員針對台電恐低估黑面琵鷺的數量及情況、對於海域漁業的衝擊、觀光遊憩的損失、生物多樣性、文化資產，台電一一解釋，最後通過環評初審，送大會審查。

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