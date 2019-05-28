鋒面過境各地留意強降雨 5縣市大雨特報

2019-05-28 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕今（28）日鋒面將由北往南通過台灣地區，天氣相當不穩定，各地降雨機率偏高，大約清晨起西半部就有可能出現短暫陣雨，適逢上班、上課時間，請大家留意短時強降雨帶來的影響，外出記得攜帶雨具備用、行車用路也請注意安全，另外鋒面上有中尺度系統發展的可能性。

另因鋒面接近及對流雲系發展旺盛，今上午7點5分，氣象局對北北基桃屏等5縣市發布大雨特報，上述地區需留意短時強降雨，包含桃園以北及屏東地區有局部大雨發生的機率。

溫度方面，受降雨及東北風影響，北部及東北部天氣轉涼；預測北部及東北部白天高溫約25度，中南部仍達30度以上，花東約28度、29度，而各地低溫，北部及東北部約22度，其他地區約23至25度。

另外，金門、馬祖地區可能受局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質部分，今日鋒面通過及東北風增強，全台各地皆有機會降雨，污染物濃度變化將視降雨時間及強度而有所變化；此波東北風將挾帶微量境外污染物，致使北部沿海地區污染物濃度易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區地區為「普通」等級。

未來天氣方面，週三（29日）鋒面南移至巴士海峽附近，各地降雨逐漸趨緩，但東半部地區及午後中南部山區仍要注意局部雷陣雨及較大雨勢；這天鋒後的東北風會帶來一些較涼的空氣，北台灣整天感受稍涼至舒適。

週四、週五（30日、31日）東北風減弱，風向先轉偏東風，再轉東南風，各地天氣趨於穩定，僅東半部地區仍有局部短暫陣雨，午後西半部山區也需留意小範圍短暫雷陣雨；隨著降雨緩和、風向轉變，各地氣溫有明顯的回升趨勢。

週六至下週一（6月1日至3日）鋒面位於台灣北部海面，呈現近似滯留狀態，大氣環境不穩定，西半部清晨有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有小範圍的降雨，午後因熱力作用，各地皆有局部較大雨勢發生的機率，請多加留意。。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 26 26 ~ 30 27 ~ 31 23 ~ 27

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