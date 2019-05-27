澎湖之美躍登桃園國際機場 拓展國際視野

2019-05-27 19:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕桃園國際機場為台灣出入門戶，澎湖之美首度躍登桃園國際機場櫥窗展覽，由澎湖縣藝術聯盟協會理事長鄭美珠領軍，集合澎湖各藝術領域名家作品，在桃園國第二航廈機場入境大廳櫥窗展出，展期為期3個月，拓展澎湖國際視野。

澎湖縣藝術聯盟協會前年就規劃設計「澎湖之美」系列櫥窗，參與桃園國際第二航廈機場入境大廳櫥窗設計評選，獲得通過，排定展期為今年度5月下旬至8月下旬3個月，為澎湖首度躍登桃園國際機場櫥窗的機會，克服離島運輸困難，即日起正式向來往國內外旅人，介紹澎湖系列之美，除了靜態作品展外，也播放動態影像。

澎湖之美櫥窗展，共有6個櫥窗，包括繪畫類許叁陸、陳秉鏄、陳信宏、胡瑞生、蔡元在、鄭美珠、譚麗君、郭盈君、許淑婷、鄭宇翔與陳如圭等，數位繪圖類葉永和與陳惠茹，攝影類陳成邦、許孟凱、洪明景、林連守與郭偉民等，雕塑與工藝類有洪長傳（鄭美珠收藏提供）、蔡樹木、陳世文、陳天年、吳琇鈴、陳順賢、柯蔘海、趙培鑫、蔡志福、蔡東霖等，另外澎湖國家寶藏博物院提供館藏作品共襄盛舉。

鄭美珠表示感謝桃園國際機場提供展覽機會，也特別感謝縣長賴峰偉的大力支持與重視，並請旅遊處與文化局給予更多的資源與協助，讓展出得以順利進行。感謝議長劉陳昭玲與議員陳慧玲的關切和協助，也特別感謝參與佈展的團隊伙伴與參展藝術家，讓澎湖美麗形象以及濃濃的澎湖味，展現在國際場合增添璀璨光彩。

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