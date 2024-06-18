為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

仁德滯洪池盼增夜間照明 議員再爭取寵物公園、共融式遊戲場

台南市仁德滯洪池夜間照明不足，水利局將增設15具路燈及1座籃球場。（記者劉婉君攝）

台南市仁德滯洪池夜間照明不足，水利局將增設15具路燈及1座籃球場。（記者劉婉君攝）

2024/06/18 18:03

〔記者劉婉君／台南報導〕台南仁德滯洪池南、北池面積共計約25公頃，除了是台南近年來新興的花旗木知名賞花景點之一，早晚也有許多民眾運動休閒，不過地方反應夜間照明不足，多位綠營市議員及立委今（18）日下午前往會勘，除希望市府增加足夠的照明，維護民眾安全，也為兒童及毛小孩請命，爭取規劃共融式遊戲場及寵物友善公園。

仁德里長王文道及新田里長王俊傑表示，仁德滯洪池每天早晚都有許多民眾前住運動，但路燈設置的密度不夠，太陽一下山就變很暗，安全問題令民眾相當擔憂，而到此地休憩的人口中，有許多年長者，也建議加設座椅，讓年長者走累了可以坐下來休息一下。

立法委員林俊憲與台南市議員郭鴻儀、蔡筱薇、鄭佳欣等人，今天下午邀集水利局、仁德區公所等單位前往會勘，水利局專門委員黃信銓表示，市府將於照明不足的南池及東側鄰近中山高速公路沿岸，加裝共計15具太陽能景觀路燈，並在滯洪池南側新設1座籃球場，目前正在細部設計中，經費約250萬元，預計最快本（6）月下旬公告招標，工期4個月，約年底前可以完成。

林俊憲表示，「仁德之心－滯（蓄）洪池景觀營造計畫」第1期投入近4000萬元進行景觀環境改造，已於2021年完成，但廁所、照明、車道分流等基礎設施仍待加強，建議水利局提報2期改善計畫，做好完整規劃，他也將向中央爭取經費，讓仁德滯洪池更加完善。

郭鴻儀除要求水利局應對整體環境做詳盡規劃，並增設寵物運動公園、共融式遊戲場、生態池與親水步道等。

水利局表示，將會與農業局討論及評估，在不影響滯洪池功能下增設寵物公園的可行性。

市議員蔡筱薇（左起）、郭鴻儀、仁德里長王文道、立委林俊憲、市議員鄭佳欣、新田里長王俊傑等人，會勘仁德滯洪池夜間照明不足等問題。（記者劉婉君攝）

市議員蔡筱薇（左起）、郭鴻儀、仁德里長王文道、立委林俊憲、市議員鄭佳欣、新田里長王俊傑等人，會勘仁德滯洪池夜間照明不足等問題。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北新店親情河濱公園 共融遊戲場啟用
2024/06/01 05:30

新北新店親情河濱公園 共融遊戲場啟用
仁德滯洪池花旗木盛開 「堤岸桃紅陣雨」美景再現
2022/04/01 15:33

仁德滯洪池花旗木盛開 「堤岸桃紅陣雨」美景再現

2024 KFA高雄時尚大賞爭奪總獎金132萬元
與毛小孩安心出遊！ 竹市推動物友善標章 30家業者通過認證
2024/05/19 14:57

與毛小孩安心出遊！ 竹市推動物友善標章 30家業者通過認證

粉紅浪漫！「仁德之心」滯洪池畔花旗木滿開
2023/04/08 08:02

粉紅浪漫！「仁德之心」滯洪池畔花旗木滿開
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播