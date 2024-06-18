仁德滯洪池盼增夜間照明 議員再爭取寵物公園、共融式遊戲場

台南市仁德滯洪池夜間照明不足，水利局將增設15具路燈及1座籃球場。（記者劉婉君攝）

2024/06/18 18:03

〔記者劉婉君／台南報導〕台南仁德滯洪池南、北池面積共計約25公頃，除了是台南近年來新興的花旗木知名賞花景點之一，早晚也有許多民眾運動休閒，不過地方反應夜間照明不足，多位綠營市議員及立委今（18）日下午前往會勘，除希望市府增加足夠的照明，維護民眾安全，也為兒童及毛小孩請命，爭取規劃共融式遊戲場及寵物友善公園。

仁德里長王文道及新田里長王俊傑表示，仁德滯洪池每天早晚都有許多民眾前住運動，但路燈設置的密度不夠，太陽一下山就變很暗，安全問題令民眾相當擔憂，而到此地休憩的人口中，有許多年長者，也建議加設座椅，讓年長者走累了可以坐下來休息一下。

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立法委員林俊憲與台南市議員郭鴻儀、蔡筱薇、鄭佳欣等人，今天下午邀集水利局、仁德區公所等單位前往會勘，水利局專門委員黃信銓表示，市府將於照明不足的南池及東側鄰近中山高速公路沿岸，加裝共計15具太陽能景觀路燈，並在滯洪池南側新設1座籃球場，目前正在細部設計中，經費約250萬元，預計最快本（6）月下旬公告招標，工期4個月，約年底前可以完成。

林俊憲表示，「仁德之心－滯（蓄）洪池景觀營造計畫」第1期投入近4000萬元進行景觀環境改造，已於2021年完成，但廁所、照明、車道分流等基礎設施仍待加強，建議水利局提報2期改善計畫，做好完整規劃，他也將向中央爭取經費，讓仁德滯洪池更加完善。

郭鴻儀除要求水利局應對整體環境做詳盡規劃，並增設寵物運動公園、共融式遊戲場、生態池與親水步道等。

水利局表示，將會與農業局討論及評估，在不影響滯洪池功能下增設寵物公園的可行性。

市議員蔡筱薇（左起）、郭鴻儀、仁德里長王文道、立委林俊憲、市議員鄭佳欣、新田里長王俊傑等人，會勘仁德滯洪池夜間照明不足等問題。（記者劉婉君攝）

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