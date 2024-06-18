中一中學生陳彥廷樂當「玩具醫生」 幫學童救回心愛玩具

「玩具醫生」陳彥廷，免費幫學童搶救心愛的玩具。（記者蘇孟娟攝）

2024/06/18 18:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中高二學生陳彥廷創辦「玩具醫生站」，除免費幫忙修玩具，更培訓高中生擔任玩具醫生，帶著國小學童修自己的玩具，成立1年多來成功「搶救」不少學童的心愛玩具，也培訓10餘名玩具醫生。

陳彥廷從小就愛動手實作，玩具拿到手不久，都會拆解開來了解構造或原理，自行摸索的他，常有一半的玩具拆完裝不回去，家人尊重他探索的興趣，國一時更幫他報名參加長億高中教師林宣安的「玩具醫生」活動，開啟他研究修理玩具的興趣，一有興就去幫忙修玩具，因玩具日新月益，他也透過上網學電路及電組等知識，加強維修功力。

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陳彥廷說，修理玩具找到問題並成功解決問題的成就感，讓他樂在其中，來自南投的他考進台中一中升學後，仍難忘情修玩具挑戰自我的樂趣，跟志同道合的國中同學洪瑋駿，突發其想希望辦「玩具醫生站」，除幫修玩具外，更盼培育其他「玩具醫生」，推動「We Fix We Teach」理念，教小朋友也成為自己的玩具醫生，讓小學童明白玩具壞了，不一定要馬上丟掉，可以試著拆拆看、修修看，不只環保更有教育意義。

兩人的構想獲國中母校旭光高中國中部支持，旭光高中科技中心支援修理器材及資源，去年2月助他們設立「玩具醫生站」，兩人利用課餘時間辦營隊培訓高中玩具醫生，兩期下來已培訓14名玩具醫生，帶著小學生動手修玩具。

陳彥廷說，曾有學童拿著50公分高的鋼鐵人，沮喪說他的鋼鐵人「沒救了」，經「檢傷」發現，原來是電池漏液傷了電池盒，加上電線斷掉，找到「病因」後，約花40分鐘完修，當鋼鐵人重新動起來時，學童興奮的表情令他難忘。

陳彥廷說，「玩具醫生站」開辦1年多，利用課餘營隊時間活動，已幫助30名學童修好玩具，過程中也曾遇到玩具修不好，或是有課業壓力須兼顧，今年第3屆招募玩具醫生更首度出現無人報名窘境，讓他一度萌生放棄念頭，但想起學童驚喜抱著「重生」的玩具的笑容，支持他繼續辦下去，盼「玩具醫生」能傳承下去，幫助更多學童享受自己動手樂趣。

台中一中校長林隆諺指出，陳彥廷投入玩具醫生的努力被看見，去年更跟指導他的林宣安老師，一起獲中華民國物理教育年會頒發「物理教育教學獎」的肯定。

陳彥廷幫學童救回故障的玩具。（記者蘇孟娟攝）

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