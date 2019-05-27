神奇！竹筍變身千斤頂撐起大石頭

2019-05-27 14:07

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣番路鄉隙頂地區筍農賴澤祿，日前到孟宗竹竹園挖春筍時，赫然看到一塊大石頭被3根孟宗竹筍扛起來，拍下照片傳給友人觀賞時，大家笑說「男人想當硬漢應該要多吃竹筍」。

賴的友人許銘委指出，竹筍破土而出的力道很強，曾有水泥舖面產業道路經過竹叢旁，竹筍硬是「破路竄出」，出現馬路長竹筍的有趣畫面，而且即使撐不起石頭，也會從縫隙硬鑽出來。

許銘委表示，這次3棵竹筍幾乎同一個時間冒出來，在3點支撐下，才能如同千斤頂般將這塊石頭抬得四平八穩，如果只有兩根就會因重心不穩而傾斜。

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