1小時坡壁翠綠變光禿 新中橫大坍方再添新傷

2019-05-27 13:42

〔記者謝介裕／南投報導〕無風無雨，南投縣信義鄉台21線新中橫公路116.2K的路段，突然出現大規模坍方，導致原本翠綠的坡壁，瞬間變成光禿峭壁模樣，與嘉義縣阿里山往來路線的交通一度中斷，經公路總局信義工務段調派人力與機具進行搶修下，目前已恢復單線通車。

新中橫公路繼前年115K望高路段及去年133K迴頭彎路段2起大坍方事件後，26日下午4時30分迄5時30分期間，短短1個小時內，116.2K路段也發生2次坍方意外，土石從坡壁高約120公尺至150公尺不等，相當於4、50層樓的高度，不斷往下掉落，一陣塵沙飛揚後，不但阻斷交通，連帶原先綠意盎然的坡壁，也禿了頭，使得「舊傷」未癒的新中橫公路，再添「新傷」。

公路總局信義工務段長張玄政分析表示，該路段地質原本就十分脆弱，加上梅雨季以來，含水量也達到一定飽和程度，以致天氣放晴、氣溫升高的熱脹冷縮因素，導致該路段邊坡在無風無雨狀態下發生大坍方，初估落石量約1000立方公尺左右，迄下午1時許，已恢復單線通車，但何時能全線搶通？得視天候狀況而定。

張玄政說，以新中橫公路目前「傷勢」，極可能因午後一場雨或一點點風吹草動，便可能引發落石如雨般掉落的「石頭雨」，因此在施工現場兩端都有派員進行交管措施，並呼籲民眾除非必要，不然，最好能避開新中橫公路上述的易坍區，以避免意外發生。

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